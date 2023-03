Meta s'inspire toujours de la concurrence pour déployer de nouvelles fonctionnalités à sa messagerie populaire Whatsapp. Dernière en date à faire parler : l'arrivée du masquage automatique des appels de numéros inconnus.

On pouvait déjà procéder à un blocage au cas par cas des appels, mais prochainement, il sera possible de masquer tous les appels provenant de contacts n'étant pas répertoriés au sein de votre application. Les utilisateurs pourront consulter la liste des appels dans le journal de l'application, mais les appels sonneront systématiquement dans le vide et resteront sans réponse pour l'appelant.

Whatsapp lutte contre le harcèlement

Avec cette option Whatsapp souhaite donner un outil aux utilisateurs pour lutter contre le spam ou le harcèlement ainsi que les tentatives d'arnaque. Puisque les numéros des utilisateurs s'affichent en clair dans les groupes, il est facile pour certains utilisateurs d'en traquer d'autres.

La fonctionnalité est actuellement en développement et devrait être déployée dans les semaines ou les mois qui viennent. Whatsapp a été lourdement critiquée par le passé pour divers cas de harcèlement sur sa plateforme, il est donc temps d'agir pour proposer des solutions viables, d'autant que l'application reste une des plus utilisées à travers le monde.