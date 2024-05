Annoncée au mois de mars, l'intelligence artificielle de Meta s'invite enfin par petites touches au sein du service de messagerie Whatsapp.

Il y a quelques mois, on évoquait l'arrivée de l'IA dans la messagerie afin de proposer de nouvelles fonctionnalités, et Meta a fait le choix d'y aller progressivement.

C'est désormais Meta AI qui s'invite au sein de la messagerie, le chatbot propulsé par l'intelligence artificielle va se présenter comme un véritable assistant au sein même de l'application.

Il sera ainsi possible de discuter directement avec le robot conversationnel pour effectuer des recherches en ligne (via le moteur de recherche Bing de Microsoft) et accéder ainsi à des informations aussi diverses que variées. On pourra ainsi demander au robot des informations sur un itinéraire, une recette de cuisine, des horaires de cinéma... De quoi faciliter l'organisation de ses loisirs pour en faire part à ses autres contacts, réels cette fois.

Meta AI est disponible dans les discussions de groupe via une commande : il suffit de saisir @MetaAI dans le champ de message avant de poser sa question au chatbot.

Il est également possible d'engager directement la discussion avec l'IA en tapant son nom dans la barre de recherche ou plus facilement depuis l'icône Meta AI localisée dans le coin inférieur droit de la fenêtre Whatsapp.

Actuellement, l'option est déployée par vagues et auprès d'une sélection d'utilisateurs dans certains pays. Notez également que pour l'instant, Meta AI ne parle que l'anglais, il faudra donc rédiger ses questions dans la langue de Shakespear.