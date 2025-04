C'est une mesure récurrente mais toujours impactante pour les utilisateurs concernés : WhatsApp met régulièrement à jour les systèmes d'exploitation minimum requis pour faire fonctionner son application. Cette fois, la date butoir est fixée au 5 mai 2025. Passé ce jour, si votre smartphone tourne sous une version d'iOS ou d'Android jugée trop ancienne, vous ne pourrez tout simplement plus utiliser cette messagerie ultra populaire.

Pourquoi whatsapp abandonne ces téléphones ?

La raison est avant tout technique et sécuritaire. Pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités, améliorer les performances et garantir la sécurité des échanges, l'application de messagerie doit s'appuyer sur les capacités offertes par des systèmes d'exploitation récents. Maintenir la compatibilité avec de très vieilles versions d'iOS et d'Android devient trop complexe et potentiellement risqué en termes de failles de sécurité. C'est une pratique courante pour la plupart des applications populaires.

La liste des iphones concernés

Côté Apple, la sentence tombe pour tous les iPhones qui ne sont pas capables d'exécuter au minimum iOS 14. Si votre appareil est bloqué sur iOS 13 ou une version antérieure, WhatsApp ne fonctionnera plus dessus après le 5 mai 2025. Voici les principaux modèles d'iPhone qui sont concernés :

iPhone 6 et 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

Modèles antérieurs

Note : L'iPhone 6S, 6S Plus et l'iPhone SE de 1ère génération peuvent faire tourner iOS 14/15 et ne devraient donc pas être affectés par cette mesure spécifique.

Les smartphones android aussi impactés ?

Les utilisateurs d'Android ne sont pas épargnés. WhatsApp cessera également de fonctionner sur les appareils qui tournent encore sous des versions d'Android jugées obsolètes, à savoir Android 5 et plus anciennes. Il n'est pas toujours facile de lister tous les modèles, mais cela concerne typiquement des téléphones sortis il y a de nombreuses années. Si votre téléphone Android a plus de 7-8 ans et n'a pas reçu de mise à jour majeure depuis longtemps, il est prudent de vérifier la version de votre OS dans les paramètres. Certains appareils Android très anciens perdront donc aussi l'accès.



On peut citer quelques références d'appareils malgré tout afin de se faire une idée des dispositifs concernés :

Samsung Galaxy S2, Note 3, Ace 3 et S4 Mini, HTC One X, X+, Huawei Ascend P6 et Y300, Sony Xperia 2, SP et T, Nokia Lumia 920 et 1020, ZTE ZMax... Des appareils particulièrement anciens puisque Android 5 date tout de même de novembre 2014.

Que faire si votre téléphone est concerné ?

Si votre smartphone figure dans la liste ou tourne sous un OS trop ancien, vous avez plusieurs options avant la date limite :

Vérifier et Mettre à jour l'OS (si possible) : Allez dans les paramètres de votre téléphone pour voir la version exacte d'iOS ou d'Android. Si une mise à jour vers iOS 14+ ou une version Android 6 ou supérieur est disponible, faites-la. (Malheureusement, pour les modèles listés, ce ne sera généralement pas possible). Sauvegarder vos discussions : C'est l'action la plus urgente ! Pensez à sauvegarder l'historique de vos conversations WhatsApp (via iCloud pour iPhone, Google Drive pour Android) pour ne pas perdre vos messages et médias. Changer de téléphone : Si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, la seule solution pérenne sera d'acquérir un smartphone plus récent, capable d'exécuter une version compatible d'iOS ou d'Android.

Ne tardez pas à vérifier votre situation pour éviter d'être coupé de vos proches sur WhatsApp !