Pour enrichir l'expérience de messagerie, Meta annonce le déploiement de plusieurs nouvelles fonctionnalités à destination de WhatsApp.

Le support des Live Photos pour les utilisateurs iOS est au programme, et le support des Motion Photos (photos animées) pour les utilisateurs Android, afin d'ajouter du son et du mouvement aux clichés.

Jusqu'à présent, ces images dynamiques étaient automatiquement converties en photos statiques. Une limitation qui est donc enfin levée.

Des nouveautés au-delà des photos animées

En plus de la prise en charge des photos animées, WhatsApp intègre plus profondément l'intelligence artificielle de sa maison mère.

Les utilisateurs peuvent désormais faire appel à Meta AI pour générer des thèmes de discussion et des arrière-plans d'appel vidéo entièrement personnalisés à partir de simples instructions textuelles.

Cette possibilité avec Meta AI n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs et fait l'objet d'un déploiement progressif dans certains pays. De nouveaux packs de stickers (Oiseau intrépide, C'est la rentrée, Vacances) viennent également enrichir les options d'expression.

L'arrivée de fonctionnalités pratiques

Outre les ajouts créatifs, WhatsApp pour Android bénéficie du scan de documents qui permet de numériser, recadrer et envoyer des documents directement depuis l'application. Un rattrapage par rapport à WhatsApp pour iPhone.

La recherche de groupes a aussi été simplifiée. Dans l'onglet Discussions, il est maintenant possible de rechercher une personne figurant dans les contacts et de voir les groupes en commun. Une aide précieuse lorsque les noms des discussions de groupe sont quelque peu difficiles à mémoriser.