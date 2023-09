Responsable de WhatsApp chez Meta, Will Cathcart oppose un démenti à un article du Financial Times concernant l'intégration des publicités dans la populaire application de messagerie. " L'article du Financial Times est faux. Nous ne faisons pas cela. "

D'après des sources proches du dossier du quotidien économique et financier britannique, des équipes de Meta ont discuté de la possibilité d'afficher des publicités dans WhatsApp pour la première fois, et cette perspective serait à l'origine de tensions.

Tout en soulignant qu'aucune décision définitive n'a été prise, le Financial Times écrit que les conversations à ce sujet ont porté sur la présence de publicités dans les listes de discussions avec les contacts.

Une promesse d'origine tient toujours

Toujours d'après le Financial Times, Meta réfléchirait également à l'éventualité de faire payer un abonnement afin d'utiliser l'application sans la présence des publicités. Là-encore, cette idée serait à l'origine de vifs débats en interne.

" Nous ne pouvons pas rendre compte de toutes les conversations que quelqu'un a eues dans notre entreprise, mais nous ne testons pas cela, nous n'y travaillons pas et ce n'est pas du tout notre plan ", a assuré un porte-parole de WhatsApp.

Il faut dire qu'avant son rachat en 2014 par Facebook (aujourd'hui Meta Platforms) pour une vingtaine de milliards de dollars, la doctrine de WhatsApp a été toujours été : Pas de pub, pas de jeux et pas de gadgets.

WhatsApp Business et les chaînes WhatsApp

Actuellement, c'est par le biais de WhatsApp Business pour les entreprises et professionnels que WhatsApp explore la voie de la monétisation. Une offre de type service clientèle. " Interagissez avec votre audience, boostez vos ventes et améliorez votre service clientèle sur une plateforme utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde entier. "

Si la publicité sur le service gratuit WhatsApp est un sujet tabou, le déploiement à grande échelle des chaînes WhatsApp ouvre d'autres opportunités de monétisation.

" Nous pensons qu'il existe une opportunité de soutenir les administrateurs avec un moyen pour eux de créer une activité autour de leurs chaînes en utilisant nos services de paiement, ainsi qu'en leur donnant la possibilité de promouvoir certaines chaînes dans l'annuaire pour augmenter leur visibilité. "