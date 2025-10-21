Meta modifie sa politique concernant l'API WhatsApp Business. Une décision qui va directement impacter l'écosystème des assistants IA sur la plateforme de messagerie. À compter du 15 janvier 2026, les chatbots à usage général, tels que ceux proposés par OpenAI ou Perplexity, seront bannis.

Cette mesure redéfinit les règles du jeu et place Meta AI, l'assistant maison, en position stratégique sur l'une des applications les plus utilisées au monde, comptant plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.

Les raisons officielles de l'interdiction

Officiellement, Meta explique que l'API WhatsApp Business a été conçue pour aider les entreprises dans leur support client et non pour servir de plateforme de distribution de masse pour des chatbots.

Un porte-parole de Meta a indiqué à TechCrunch que l'émergence de ces nouveaux usages a entraîné une charge imprévue sur leurs systèmes et nécessitait un support différent, s'écartant de " la conception intentionnelle et de l'orientation stratégique " de l'API.

La nouvelle politique cible spécifiquement les technologies IA lorsque celles-ci constituent " la fonctionnalité principale " du service proposé, et non une fonction " accessoire ou auxiliaire ". Les entreprises utilisant l'IA pour leur propre service client, comme une compagnie de voyage gérant les réservations, ne seront donc pas affectées.

ChatGPT est évincé de WhatsApp

L'API WhatsApp Business est une source de revenus pour Meta, qui facture les entreprises en fonction de modèles de messages. Les chatbots généralistes ne rentraient dans aucune de ces cases, ce qui signifie que WhatsApp ne pouvait pas les monétiser efficacement.

Dans la perspective de la messagerie d'entreprise, Meta s'assure, en bloquant les concurrents, de non seulement maîtriser l'expérience utilisateur, mais aussi de contrôler les futurs flux de revenus générés par l'IA sur sa plateforme.

OpenAI a déjà confirmé que ChatGPT ne sera plus disponible sur WhatsApp après la date butoir du 15 janvier prochain. Les utilisateurs, quant à eux, perdront l'accès à une diversité d'outils IA via leur application de messagerie favorite et devront se contenter de Meta AI ou utiliser les plateformes natives de ces chatbots.