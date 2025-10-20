ChatGPT revendique quasiment depuis son lancement une domination incontestée dans l'univers de l'intelligence artificielle générative. Les statistiques les plus récentes, recueillies auprès de 14 sources distinctes, témoignent de la suprématie indiscutable de l'instrument d'OpenAI et de son pendant, Microsoft Copilot.

Cependant, si l'on examine cela de manière plus approfondie, le tableau présente une bien plus grande complexité. Il y a de la croissance, mais la part de marché d'OpenAI stagne. Un indice que la concurrence entre les intelligences artificielles est loin d'être achevée.

Quelle est la véritable ampleur de l'utilisation de ChatGPT ?

Les chiffres sont vertigineux. En octobre 2025, le mastodonte d'OpenAI, ChatGPT, demeure en tête, mais les statistiques dévoilent une dynamique plus complexe qu'elle n'y paraît. Voici la répartition de l'écosystème mondial :

ChatGPT (site internet et application) : 792 millions d'usagers distincts.

792 millions d'usagers distincts. Microsoft Copilot (alimenté par ChatGPT) : 94 millions d'usagers distincts.

Ainsi, chaque mois, environ 845 millions d'utilisateurs interagissent avec la technologie d'OpenAI. L'expansion annuelle est remarquable, avec une quasi-duplication de ce chiffre, qui a augmenté de 444 millions en octobre 2024 à 845 millions actuellement. La France se distingue en tenant la cinquième place parmi les pays utilisateurs dans le monde, représentant 4,3 % du trafic global.

ChatGPT reste-t-il toujours sans rivaux ?

Voici le nombre qui résume le mieux la contradiction actuelle : malgré une expansion constante de sa base d'utilisateurs, la part de marché globale de l'univers ChatGPT (y compris Copilot) reste inchangée. Elle se fixe à 74,5 %, un taux presque identique à celui enregistré il y a un an. Alors que le gâteau continue de croître, la portion attribuée à ChatGPT ne s'accroît plus.





Pour quelle raison ? Une concurrence qui s'arrange et grignote des parts de marché. Si Google Gemini conserve sa position avec environ 13,5%, et que Perplexity montre une progression modeste (6,6 %), c'est surtout ClaudeAI qui se distingue remarquablement. La part de marché de l'agent de conversation d'Anthropic a augmenté de 2,8 % à 3,6 % en une année, témoignant ainsi de son attrait croissant.

Quelle est la véritable utilité de ChatGPT en 2025 ?

Comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation la plus courante reste la recherche générale, constituant plus de 36 % des requêtes. Le chatbot s'est imposé comme un réflexe pour des millions d'individus en quête d'informations brèves et concises. Suivent ensuite la recherche universitaire (18,1 %), l'assistance à la programmation (14,1 %) et la composition d'emails (13,8 %).





Cependant, l'impact de ChatGPT va bien au-delà. L'IA est de plus en plus employée comme un assistant pour l'achat, avec une influence économique évaluée à près de 1,5 trillion de dollars uniquement dans le domaine du voyage et de l'hôtellerie. Un nombre ahurissant qui illustre que l'intelligence artificielle ne se limite plus à être un simple outil, mais constitue désormais un véritable propulseur économique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cet article inclut-il les données de Microsoft Copilot ?

Effectivement, l'étude sépare l'utilisation de ChatGPT (792 millions d'utilisateurs) de celle de Microsoft Copilot (94 millions). La mention de 845 millions d'utilisateurs et de 74,5 % de part de marché se réfère effectivement à l'intégralité de cet écosystème construit sur la technologie d'OpenAI.

Qui est considéré comme le concurrent majeur de ChatGPT actuellement ?

Google Gemini conserve sa position en tant que second concurrent sur le marché, détenant approximativement 13,5 % de part de marché. Toutefois, en matière d'expansion, c'est ClaudeAI d'Anthropic qui présente la tendance la plus captivante, attirant continuellement de nouveaux utilisateurs.

Quel pays utilise le plus ChatGPT ?

Les États-Unis et l'Inde sont au même niveau, chacun constituant 16 % du trafic mondial. Le Brésil (5,8 %), le Canada (5,4 %) et la France (4,3 %) suivent de près.