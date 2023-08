En début d'année, le populaire service de messagerie WhatsApp a amélioré le support multi-appareil qui permet d'utiliser le même compte sur plusieurs smartphones. Avec la version bêta de l'application WhatsApp pour Android, c'est le support multi-compte qui fait son apparition.

Repéré par WABetaInfo, le support multi-compte ne fait donc pas encore l'objet d'une annonce officielle. Il rend possible l'ajout de comptes supplémentaires depuis une même application WhatsApp, sans besoin d'avoir recours à divers artifices sur Android.

L'ajout d'un nouveau compte peut se faire par le biais d'un menu qui autorise également le changement de compte. Le multi-compte pourrait par exemple s'avérer utile afin de faire une distinction claire entre des conversations personnelles et professionnelles.

Après le déploiement du partage d'écran

Cette semaine et de manière officielle cette fois-ci, WhatsApp a annoncé le déploiement du partage d'écran pendant des appels vidéo et pour des appels de groupe. Le fonctionnement est similaire à celui d'applications telles que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

Meta semble particulièrement soucieux ces derniers temps de mettre en avant WhatsApp via l'ajout de nouveautés. Une orientation du côté d'un aspect plus professionnel est notable, même s'il existe la solution WhatsApp Business pour les entreprises.