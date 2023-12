Au mois d'octobre, le service de messagerie instantanée WhatsApp avait annoncé l'arrivée prochaine de la fonctionnalité des comptes multiples. Elle est désormais disponible avec l'application WhatsApp pour Android.

Le propos est de permettre d'avoir deux comptes WhatsApp sur un même appareil et dans l'application. Il est alors possible de passer d'un compte à un autre, sans besoin d'une déconnexion ou d'avoir deux téléphones sous la main.

Un deuxième compte WhatsApp implique un deuxième numéro de téléphone. WhatsApp précise ainsi une deuxième carte SIM et un deuxième numéro de téléphone, un téléphone prenant en charge plusieurs SIM ou les eSIM.

Pour plus de simplicité

La configuration se fait depuis les paramètres WhatsApp et " Ajouter un compte. " Les réglages de confidentialité et les notifications peuvent être gérés sur chaque compte. Il pourra par exemple s'agir d'un compte personnel et d'un compte professionnel.

" Même lorsque vous n'utilisez pas votre compte, vous pouvez recevoir des alertes concernant les messages et les appels téléphoniques ", souligne WhatsApp. L'accès au contenu nécessitera de faire la bascule.

Si un compte peut désormais être ajouté, il peut également être retiré via sa déconnexion dans les paramètres. Ce retrait n'entraînera toutefois pas sa suppression qui est une opération différente.