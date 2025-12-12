Cela devient une habitude pour WhatsApp qui profite encore une fois de la période de fêtes de fin d'année pour annoncer une série de nouveautés. Dans la perspective d'un possible marathon des vœux.

Des messages d'appel manqué

Les messages d'appel manqué constituent la principale nouveauté. Lorsqu'un contact ne répond pas, WhatsApp proposera d'enregistrer un message vocal ou vidéo, selon le type d'appel, sans avoir à retourner manuellement dans la discussion.

Plutôt qu'un système de messagerie vocale traditionnel intégré aux appels, l'application s'appuie sur ses fonctionnalités existantes de notes vocales et de notes vidéo pour offrir une expérience similaire.

Le contact verra immédiatement le message dans son fil de discussion en ouvrant l'application.

Des améliorations avec Meta AI

Au sein de WhatsApp, l'outil de génération d'images Meta AI profite de modèles plus performants issus de Midjourney et Flux. Ces améliorations promettent une qualité d'image supérieure, pour créer des vœux de fin d'année personnalisés à partager dans les discussions ou les statuts.

En plus de la génération d'images fixes, Meta AI peut animer n'importe quelle photo pour la transformer en une courte vidéo.

Pour les interactions

L'expérience des appels de groupe est optimisée. Lors des appels vidéo, l'intervenant actif est automatiquement mis en avant pour faciliter le suivi de la conversation. Dans les discussions vocales, il est possible d'envoyer des réactions sans interrompre la conversation.

Les statuts et les chaînes s'enrichissent d'options d'engagement. Les utilisateurs peuvent ajouter des paroles de chansons, des stickers interactifs ou poser des questions dans leurs statuts. Les administrateurs de chaînes peuvent également utiliser cette fonction de questions pour interagir en temps réel avec leur audience.