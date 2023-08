Mi-août, le service de messagerie WhatsApp a officialisé l'arrivée de l'envoi des photos en haute définition. L'option s'ajoute à la qualité Standard qui est celle par défaut. Le choix peut être donné entre une définition de 1365 x 2048 pixels (Standard) et une définition de 2000 x 3000 pixels (HD).

" Pour les images reçues avec une faible bande passante, il sera ensuite possible de choisir, image par image, de conserver la version standard ou de l'enregistrer en haute définition ", avait souligné WhatsApp.

Sans préciser de calendrier, WhatsApp avait ajouté que la qualité HD ferait bientôt son apparition pour le partage de vidéos. L'attente n'aura finalement pas été longue et le déploiement a commencé.

Le partage de vidéos en 720p au lieu de 420p

" La qualité HD est plus claire. La qualité standard utilise moins d'espace de stockage et est plus rapide à envoyer ", indique l'application de messagerie en proposant la qualité HD pour l'envoi des vidéos. En l'occurrence, il s'agit au maximum d'une définition de 1280 x 720 pixels.

Les applications WhatsApp pour Android et pour iOS sont toutes les deux concernées. Un bouton HD est disponible lors de la sélection d'une vidéo.

De la même manière que pour le partage des photos en HD, le partage des vidéos en HD n'a pas d'impact sur le chiffrement de bout en bout.