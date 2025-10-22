ChatGPT sur WhatsApp... c'est tout de même plus de 50 millions d'utilisateurs. Ce chiffre est dévoilé par OpenAI qui confirme une nouvelle fois qu'après le 15 janvier 2026, il deviendra impossible d'utiliser ChatGPT directement dans WhatsApp.

La raison de cet arrêt programmé était connue et se trouve du côté de Meta, propriétaire de WhatsApp, avec la décision d'interdire l'accès à l'API WhatsApp Business pour les chatbots IA généralistes.

Dans un billet de blog, OpenAI exprime ses regrets et écrit : " Bien que nous aurions largement préféré continuer à vous servir sur WhatsApp, nous nous concentrons sur la transition la plus simple possible pour tous nos utilisateurs. "

Préserver l'historique de discussion avant la coupure

Le principal enjeu est la conservation des discussions. WhatsApp ne prenant pas en charge les exportations, une migration automatique est impossible. La seule solution consiste à lier un compte ChatGPT avant la date fatidique.

Pour ce faire, OpenAI indique qu'une option est disponible sous le profil du contact ChatGPT dans WhatsApp. En sélectionnant l'option, l'historique de discussion WhatsApp sera fusionné avec l'historique global du compte ChatGPT de l'utilisateur.

Passé le 15 janvier 2026, les conversations WhatsApp non transférées seront définitivement perdues.

OpenAI aiguille vers ses applications ChatGPT

OpenAI profite de cette transition forcée pour rediriger sa base d'utilisateurs vers ses propres plateformes. La société rappelle que ChatGPT reste disponible sur une multitude de supports, incluant le Web, iOS, Android et tout récemment ChatGPT Atlas sur macOS.

En migrant vers ces applications officielles, les utilisateurs retrouveront non seulement leur historique (s'il a été lié), mais auront aussi accès à des fonctionnalités supplémentaires absentes de la version WhatsApp.

Il n'est pas interdit de penser que voir 50 millions de personnes utiliser activement ChatGPT sur WhatsApp avait de quoi irriter Meta qui propose Meta AI.