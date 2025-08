WhatsApp déploie des outils pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs face à une vague d'escroqueries de plus en plus sophistiquées.

Au cours du premier semestre de cette année, la messagerie dans le giron de Meta indique avoir détecté et banni plus de 6,8 millions de comptes WhatsApp en lien avec des réseaux d'escroquerie à l'échelle mondiale. Ils ont été supprimés avant de nuire.

Des arnaques s'appuyant sur plusieurs plateformes

Les combines actuelles ne se limitent plus à un simple message. Les escrocs, notamment regroupés dans des centres criminels basés en Asie du Sud-Est, orchestrent des campagnes complexes sur plusieurs plateformes. Le schéma est souvent un premier contact via un SMS ou une application de rencontre, puis une migration de la conversation vers WhatsApp ou Telegram.

Un exemple récent a vu des escrocs utiliser ChatGPT pour générer des messages d'appât promettant un travail facile. Une fois la victime dans un groupe WhatsApp, elle était redirigée vers Telegram où on lui demandait d'aimer des vidéos sur TikTok comme première tâche. Les malfaiteurs montraient ensuite de faux rapports sur les gains accumulés pour finalement demander un dépôt d'argent sur un compte crypto.

La dispersion sur plusieurs services vise à compliquer la détection. C'est une stratégie à double tranchant. « En utilisant plus de plateformes, les attaquants essaient de brouiller les pistes. Mais cela signifie aussi que lorsque nous travaillons ensemble, ils s'exposent à plus de systèmes de détection et d'équipes sur toutes les plateformes à la fois », explique Clair Deevy (The Verge), une responsable de WhatsApp.

Le safety overview comme parade pour WhatsApp

Pour contrer ces arnaques, WhatsApp introduit un safety overview (ou aperçu de sécurité). Quand une personne ne figurant pas dans vos contacts vous invite dans un groupe, une page intermédiaire s'affiche avant même de pouvoir voir les messages.

Cet écran affichera des informations clés comme la date de création du groupe, le nombre de membres et qui vous a invité. L'utilisateur a alors le choix de quitter le groupe immédiatement sans ouvrir une quelconque discussion, ou d'accéder à la conversation pour en savoir plus.

Dans tous les cas, les notifications du groupe restent silencieuses tant que l'utilisateur n'a pas confirmé son intention d'y rester. Cet outil s'ajoute à des alertes incitant à la prudence au moment d'entamer une discussion avec un contact inconnu et aux efforts proactifs de la plateforme.

Les bons réflexes à adopter

Malgré ces outils, la vigilance de l'utilisateur reste la meilleure défense. Les escrocs jouent sur la confiance, la peur ou l'appât du gain facile.

Face à un message suspect, surtout s'il provient d'un inconnu et promet monts et merveilles, WhatsApp recommande d'adopter une méthode simple en trois points : prendre le temps avant de répondre, s'interroger sur la demande et vérifier de qui il s'agit.