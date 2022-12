La messagerie Whatsapp, propriété de Meta (Facebook) a récemment rappelé à ses utilisateurs que le service ne serait prochainement plus disponible sur une nouvelle sélection de smartphones.

Régulièrement, Whatsapp profite de ses mises à jour pour stopper la prise en charge de certaines versions d'Android et iOS. Un choix qui ne fait pas l'unanimité chez les utilisateurs concernés par cet abandon.

49 smartphones (au moins) abandonnés au nouvel an

À compter du 31 décembre 2022, Whatsapp ne proposera plus aucun support pour les appareils évoluant sous des versions antérieures à Android 4.1 ou iOS 12. Si votre appareil est doté d'un de ces deux OS, vous pourrez continuer à profiter normalement de la messagerie, du moins pendant un temps.

Whatsapp a dressé une liste non exhaustive des appareils les plus populaires (49) qui ne seront plus pris en charge au 1er janvier prochain :

Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Quad XL, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD.

Et Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZTE, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, Memo ZTE V956.