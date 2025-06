Dans la course à l'intelligence artificielle, Meta n'oublie évidemment pas l'application de messagerie WhatsApp aux milliards d'utilisateurs. Le groupe y annonce l'arrivée de Message Summaries qui s'appuie sur Meta AI afin de générer un récapitulatif des discussions.

Un résumé pour y voir plus clair

En pratique, lorsque l'application détecte un grand nombre de messages non lus dans un chat, un bouton apparaît. Après appui sur le bouton, Meta AI propose une liste à puces en guise de synthèse des points clés de la conversation.

L'objectif est ainsi de permettre à l'utilisateur de saisir l'essentiel rapidement. Par la suite, il peut décider de lire l'intégralité des échanges. Une manière efficace de trier l'information en amont.

La confidentialité, une promesse au cœur du système ?

Forcément, l'idée qu'une IA lise des messages privés a de quoi faire frémir. Meta se montre rassurant et met en avant sa technologie Private Processing. Le traitement des données se fait dans un environnement cloud sécurisé qui empêche Meta et WhatsApp d'accéder au contenu.

« Message Summaries utilise la technologie Private Processing, qui permet à Meta AI de générer une réponse sans que Meta ou WhatsApp ne voient jamais vos messages ou les résumés privés. Personne d'autre dans le chat ne peut non plus voir que vous avez résumé les messages non lus », insiste Meta.

Pour garantir le contrôle, la fonctionnalité est optionnelle et désactivée par défaut. L'utilisateur peut l'activer via les paramètres de l'application et même choisir les conversations éligibles.

Une intégration de l'IA qui ne fait pas l'unanimité

Ce nouvel ajout s'inscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à intégrer son IA partout. Après l'assistant conversationnel et le générateur d'images en temps réel, le résumé de texte est une nouvelle brique.

Cette omniprésence de l'IA ne plaît pas à tout le monde. Certains utilisateurs expriment déjà leur frustration face au bouton Meta AI, impossible à retirer de l'interface. Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité, bien que privée, risque de soulever d'habituelles questions sur sa fiabilité.

Des précédents attestent que les résumés générés par IA peuvent parfois manquer de précision. Déployée pour l'instant aux États-Unis en anglais, la fonctionnalité Message Summaries devrait arriver dans d'autres pays et d'autres langues plus tard dans l'année.