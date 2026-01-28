Dans le cadre d'un déploiement progressif au cours des prochaines semaines, une nouvelle fonctionnalité de sécurité fait son apparition pour WhatsApp, les paramètres de compte stricts. L'option s'adresse principalement aux individus susceptibles d'être la cible de cyberattaques hautement sophistiquées, tels que les journalistes ou les personnalités publiques.

Comment fonctionnent ces nouveaux paramètres de sécurité ?

Lorsqu'un utilisateur active l'option, son compte bascule vers les réglages les plus restrictifs disponibles. Cela bloque automatiquement les pièces jointes et les médias provenant d'expéditeurs ne figurant pas dans les contacts. Les appels d'inconnus sont également mis en sourdine.

WhatsApp décrit la fonctionnalité comme un mode de confinement qui réduit la vulnérabilité aux cyberattaques en limitant les fonctionnalités.

Plusieurs autres paramètres sont verrouillés par défaut. Les aperçus de liens sont désactivés, la vérification en deux étapes est activée, et des restrictions sont appliquées sur qui peut voir la photo de profil, le statut en ligne ou les informations " À propos ".

Seuls les contacts peuvent ajouter l'utilisateur à un groupe, et Meta précise que l'option ne peut être activée que depuis l'appareil principal de l'utilisateur.

Pas pour le commun des utilisateurs de WhatsApp

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de menaces persistantes et sophistiquées. WhatsApp a déjà eu maille à partir avec des spywares mercenaires pouvant infecter un appareil par un simple appel manqué.

WhatsApp insiste sur le fait que la fonctionnalité s'adresse à une minorité d'utilisateurs. " Vous ne devez l’activer que si vous pensez être la cible d’une campagne de cyberattaques sophistiquées. La plupart des personnes ne sont pas visées par de telles attaques. "

La mesure de sécurité vient compléter le chiffrement de bout en bout, qui reste la protection par défaut pour tous les utilisateurs de la messagerie. Sur l'ensemble des plateformes, l'accès se fait depuis les paramètres, puis confidentialité et avancé.

Une adoption du langage de programmation Rust

Au-delà de cette nouvelle option visible par l'utilisateur, WhatsApp renforce également sa sécurité en coulisses, avec l'adoption du langage de programmation Rust pour certains composants critiques, dont les partages de médias.

Selon Meta, cette migration vers un langage qui élimine des catégories entières de bugs liés à la gestion de la mémoire aide à protéger les photos et vidéos contre des vulnérabilités exploitées par les logiciels espions. La transition est présentée comme " le plus grand déploiement mondial de toute bibliothèque écrite en Rust ".