L'application de messagerie WhatsApp (Meta) a lancé une nouvelle expérimentation pour s'attaquer de front à un problème croissant de spam. Le test concerne une limite mensuelle sur le nombre de messages que les utilisateurs et les entreprises peuvent envoyer à des destinataires, sans recevoir de réponse en retour.

L'initiative, qui sera déployée dans plusieurs pays au cours des prochaines semaines, vise à nettoyer les boîtes de réception sans pénaliser les conversations légitimes.

Le fonctionnement de la nouvelle limite

Chaque message envoyé à un contact qui ne répond pas sera décompté d'un quota mensuel. Si un destinataire répond, même après plusieurs sollicitations, les messages ne compteront plus dans la limite.

WhatsApp n'a pas encore communiqué le chiffre exact de la limite, parce que différentes options sont actuellement à l'essai. L'objectif est de trouver un seuil qui cible efficacement les expéditeurs à haut volume, comme les spammeurs et certaines entreprises, sans impacter l'utilisateur lambda.

Pour éviter toute frustration, une notification d'avertissement sera affichée aux comptes approchant de la limite.

Pourquoi WhatsApp intensifie-t-il sa lutte contre le spam ?

Avec l'évolution de l'application au-delà des simples conversations personnelles pour inclure des groupes, des communautés et des messageries professionnelles, le volume de messages non sollicités a explosé.

Des utilisateurs peuvent se plaindre de boîtes de réception surchargées de communications commerciales et de messages provenant d'inconnus. La nouvelle mesure pour WhatsApp s'inscrit dans une stratégie plus large de Meta pour endiguer le spam.