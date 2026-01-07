Alors que de nombreux utilisateurs n'ont pas encore adopté le Wi-Fi 7, le monde de la tech a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Le CES 2026 a été le théâtre d'une annonce totalement inattendue : la présentation des premiers prototypes de puces et de routeurs compatibles Wi-Fi 8. Cette nouvelle génération, aussi connue sous la norme IEEE 802.11bn, arrive bien plus tôt que prévu, bousculant le calendrier habituel des mises à jour réseau.

Quels sont les véritables avantages du Wi-Fi 8 par rapport au Wi-Fi 7 ?

Contrairement aux évolutions précédentes, le Wi-Fi 8 ne cherche pas à pulvériser les records de vitesse. Il conserve les débits théoriques élevés du Wi-Fi 7 mais se concentre avant tout sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'objectif est simple : rendre la connexion plus stable, plus fiable et plus efficace énergétiquement.

Concrètement, cela se traduit par une latence plus faible et un meilleur débit constant, même lorsque l'on s'éloigne du routeur ou dans des environnements saturés en ondes. Fini les micro-coupures pendant une session de jeu ou le streaming qui se fige. La norme est conçue pour mieux gérer la communication entre les appareils et réduire les goulots d'étranglement.

Quels sont les premiers produits annoncés et pour quand ?

Plusieurs acteurs majeurs de l'industrie ont déjà présenté leurs cartes. Asus a fait sensation avec son concept de routeur ROG NeoCore, un appareil au design audacieux en forme de dé à 20 faces, sans antennes visibles. La marque promet un débit effectif plus élevé et une latence réduite, optimisés pour le jeu en ligne et les maisons connectées.

Du côté des composants, Broadcom et MediaTek ne sont pas en reste. Broadcom a dévoilé de nouvelles puces destinées aux routeurs résidentiels, tandis que MediaTek a annoncé sa famille de puces Filogic 8000. Celles-ci équiperont une large gamme d'appareils, des smartphones aux téléviseurs, avec une disponibilité annoncée dès la fin de cette année.

Le routeur concept ROG NeoCore d’Asus.

Crédits : Asus

Cette arrivée précoce pose-t-elle un problème de certification ?

L'enthousiasme des fabricants, très visible lors du CES 2026, contraste avec le calendrier officiel. La norme IEEE 802.11bn, qui définit le standard Wi-Fi 8, ne devrait pas être finalisée avant mi ou fin 2028. Les premiers appareils qui sortiront cette année seront donc basés sur une version préliminaire (ou « draft ») de la spécification.

Cela implique que ces équipements pionniers nécessiteront probablement une mise à jour de leur firmware une fois la norme définitivement ratifiée. La Wi-Fi Alliance, l'organisme de certification, a confirmé que cet engouement précoce de l'écosystème est une pratique courante, permettant aux industriels de préparer le terrain bien en amont.