Au CES 2026, AMD a frappé fort en dévoilant sa nouvelle plateforme Helios pour datacenters et ses processeurs Ryzen AI 400 pour PC.

Avec des promesses de performances démultipliées et un partenariat renforcé avec OpenAI, la société californienne intensifie sa confrontation directe avec le géant Nvidia, redessinant les contours du marché de l'intelligence artificielle.

Le datacenter, champ de bataille principal contre Nvidia

La confrontation la plus attendue se joue dans le secteur des datacenters, un domaine où Nvidia a longtemps fait la course en tête. Pour y répondre, Lisa Su a présenté la plateforme Helios, un système en rack présenté comme le « meilleur rack IA du monde ».

Cette déclaration est une attaque directe contre Nvidia et son propre système, le Vera Rubin NVL72, également annoncé durant le salon. AMD ne se contente pas de rivaliser : la firme cherche à égaler son concurrent, en équipant son rack Helios de 72 puces MI455X, soit le même nombre de GPU que le système de Nvidia.

Au-delà du matériel immédiat, l'entreprise a levé le voile sur sa future gamme de processeurs pour datacenters, la série MI500. La promesse est vertigineuse : une multiplication par 1000 des performances en IA par rapport à la génération MI300X.

Selon Lisa Su, une telle avancée est indispensable pour répondre à une demande exponentielle, estimant que 5 milliards de personnes utiliseront l'IA quotidiennement d'ici cinq ans.

Ces puces, dont le lancement est prévu pour 2027, sont la pierre angulaire de la stratégie d'AMD pour s'imposer durablement sur ce marché.

L'IA pour tous : la nouvelle offensive sur les PC

L'autre volet de l'offensive de Ryzen AI concerne le marché grand public avec l'avènement des « AI PC ». L'entreprise a officialisé sa nouvelle gamme de processeurs, la série Ryzen AI 400, qui succède à la série 300 lancée en 2024.

Ces puces, dotées de 12 cœurs et 24 threads, promettent des gains de performance significatifs : 1,3 fois plus rapides en multitâche et 1,7 fois plus véloces pour la création de contenu par rapport à la concurrence.

AMD a également pensé aux gamers avec le Ryzen 7 9850X3D, une version optimisée pour le jeu vidéo.

Parallèlement, la société a dévoilé sa gamme Ryzen AI Embedded, conçue pour les systèmes embarqués dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Les séries P100 et X100 intègrent les dernières architectures Zen 5 pour le CPU, RDNA 3.5 pour le GPU et XDNA 2 pour le NPU.

L'objectif est de fournir une intelligence artificielle à faible latence pour les cockpits numériques, l'automatisation industrielle ou encore les robots humanoïdes, à l'image du GENE.01 de Generative Bionics, présenté sur scène et dont la production débutera fin 2026.

Partenariats stratégiques et perspectives d'avenir

Pour asseoir sa crédibilité, AMD mise sur des alliances de poids. La présence sur scène de Greg Brockman, président d'OpenAI, a souligné l'importance de ces avancées matérielles pour les besoins colossaux du créateur de ChatGPT.

L'accord signé en octobre entre les deux entreprises, bien qu'il ne menace pas encore la domination de Nvidia, représente un vote de confiance majeur pour les technologies d'AMD et devrait générer des revenus significatifs.

Ce partenariat est crucial pour prouver que les solutions matérielles et logicielles d'AMD sont une alternative viable à l'écosystème de Nvidia.

Malgré ces annonces prometteuses et une progression boursière spectaculaire de 76 % sur les douze derniers mois, la complexité du marché de l'IA demeure. Nvidia continue de vendre chaque puce qu'il produit, générant des dizaines de milliards de dollars de revenus trimestriels.

La question n'est donc plus de savoir si AMD a les armes pour rivaliser, mais plutôt si l'entreprise parviendra à transformer ces innovations en parts de marché concrètes face à un leader aussi solidement installé, même sur un aussi vaste segment.