Dans le but de compléter son baromètre des connexions Internet fixe en France métropolitaine qui est essentiellement basé sur des tests réalisés depuis un ordinateur, nPerf propose un baromètre des connexions Wi-Fi. Pour ce dernier, les tests sont exclusivement réalisés sur les réseaux Wi-Fi domestiques et depuis l'application nPerf sur des terminaux Android et iOS.

Les indicateurs retenus avec le baromètre des connexions Wi-Fi sont identiques aux indicateurs pour le baromètre des connexions Internet mobile, dans la mesure où c'est la même application qui est utilisée. Seule la technologie Wi-Fi est différente.

Outre les mesures habituelles de vitesse sur nPerf.com et sites partenaires, le baromètre comprend des tests de streaming sur YouTube et de navigation web, afin de coller au mieux aux usages des utilisateurs.

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022

Sur l'ensemble des indicateurs, Bouygues Telecom obtient les meilleurs résultats. Pour la deuxième année consécutive, c'est ainsi la première place pour Bouygues Telecom. Qui plus est, son score global pour 2022 est plus élevé qu'en 2021.

Bouygues Telecom arrive en tête devant Orange, Free et SFR. Bouygues Telecom se distingue en particulier sur les débits, avec un débit descendant moyen de 240,56 Mbit/s, alors que celui pour les autres opérateurs ne franchit pas la barre des 180 Mbit/s.

Sur le débit montant moyen, Bouygues Telecom est proche de 190 Mbit/s, quand son dauphin Orange est juste en dessous de 145 Mbit/s. SFR et Free décrochent un peu plus.

" Outre la fibre optique, il semblerait que la dernière box Wi-Fi 6 / 6E de Bouygues Telecom confère un avantage considérable à l'opérateur ", analyse nPerf, tout en soulignant que cette box n'est qu'un maillon de la chaîne.

Bouygues Telecom bombe le torse

La première place sur ce baromètre a évidemment fait réagir Bouygues Telecom. " En plus de conserver notre leadership sur le Wi-Fi, nous avons amélioré tous nos scores pour nous placer premier sur l'ensemble des indicateurs étudiés par nPerf. "

" Cette première place est aussi le fruit de la stratégie d'innovation que nous menons sur nos équipements pour intégrer les récentes évolutions technologiques. En 2022, nous avons ainsi lancé deux nouvelles box Wi-Fi 6 et 6E et un nouveau répéteur Wi-Fi 6. "

Bouygues Telecom indique que plus de 29 millions de foyers sont éligibles à son offre fibre optique, avec un objectif de 35 millions à fin 2026.