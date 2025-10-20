Après avoir affiné ses outils pour mieux distinguer les lecteurs humains des bots de plus en plus sophistiqués, la Wikimedia Foundation a mis au jour une réalité préoccupante. Entre mars et août 2025, le nombre de pages vues par des humains sur Wikipédia a connu une baisse significative de 8 % en glissement annuel.

Ce déclin, révélé après la réévaluation de pics de trafic anormaux provenant du Brésil qui se sont avérés être des bots, met en lumière un changement profond dans les habitudes des internautes.

Pourquoi le trafic de Wikipédia est-il en baisse ?

Selon Marshall Miller de la Wikimedia Foundation, deux phénomènes majeurs expliquent l'érosion du trafic humain.

D'une part, l'intégration de l'IA générative dans les moteurs de recherche. Ces derniers fournissent désormais des réponses directes aux utilisateurs, souvent en s'appuyant sur le contenu de Wikipédia, mais sans nécessairement les rediriger vers la source. D'autre part, " les jeunes générations recherchent des informations sur les plateformes vidéo sociales plutôt que sur le Web ouvert ".

Ce glissement n'est pas une surprise totale. Il s'inscrit dans une tendance de fond, avec de nombreux éditeurs et plateformes de contenu qui rapportent des évolutions similaires.

Quelles sont les conséquences pour Wikipédia ?

Alors que la quasi-totalité des grands modèles de langage (LLM) sont entraînés sur les données de Wikipédia, leur succès commercial contribue à affaiblir leur source principale. La baisse de fréquentation directe pose une double menace existentielle.

" Avec moins de visites sur Wikipédia, moins de bénévoles pourraient développer et enrichir le contenu, et moins de donateurs individuels pourraient soutenir ce travail ", écrit Marshall Miller.

Sans le flux constant de visiteurs, c'est tout le modèle collaboratif et financier, basé sur la participation et le soutien de la communauté, qui risque de s'effriter.

Comment Wikipédia compte-t-il réagir ?

Plusieurs initiatives sont en cours pour s'adapter à ce nouvel internet. La Wikimedia Foundation planche sur un cadre plus strict pour l'attribution des contenus et renforce ses règles pour que les tiers réutilisent les informations de manière responsable.

Parallèlement, le projet " Future Audiences " explore de nouvelles manières d'atteindre les jeunes publics sur leurs plateformes de prédilection comme TikTok, YouTube, Instagram ou Roblox, à travers des vidéos, des jeux et des chatbots.

La fondation appelle également les géants de la tech à plus de transparence, insistant sur le fait que " pour que les gens fassent confiance à l'information partagée sur internet, les plateformes doivent indiquer clairement d'où provient l'information et augmenter les possibilités de visiter et de participer à ces sources ".