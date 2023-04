Pour Microsoft, il devient urgent d'encourager un peu plus les utilisateurs à passer sous Windows 11. On sait qu'il se profile déjà l'arrivée de Windows 12 d'ici 1 à 2 années dans le pire des cas, et le taux d'adoption de W11 reste assez faible et bien en dessous des attentes de la marque.

Outre les prérequis nécessaires à la bascule qui laissent des millions d'utilisateurs sur la touche, l'OS de Microsoft n'apporte pas suffisamment de nouveautés intéressantes aux utilisateurs pour motiver une bascule chez ceux en capacité de le faire.

DirectX 12 profite d'une évolution majeure

Aussi, Microsoft va jouer différemment et annonce une petite révolution au sein de DirectX qui permettrait de booster significativement les performances des jeux sous Windows.

La firme de Redmond évoque ainsi une mise à jour "GPU Upload Heaps" pour DirectX 12 qui permettra de supprimer quelques verrous au niveau de l'accès à la VRAM des cartes graphiques. Le débridage permettra ainsi au CPU et au GPU d'accéder simultanément à la VRAM disponible pour accélérer calculs et rendus.

Ce changement devrait permettre d'améliorer les performances dans les jeux vidéo en priorité, mais pas uniquement. On devrait assister à des améliorations dans les logiciels de création vidéo et 3D. Reste à savoir à quel point cela permettra d'accélérer les logiciels, la situation étant également dépendante de la quantité de VRAM disponible sur la machine hôte.