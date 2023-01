" Après le 31 janvier 2023, le téléchargement de Windows 10 ne sera plus proposé à la vente. " Cette discrète annonce est faite par Microsoft sur les pages de son site consacrées à la vente de produits téléchargeables. Windows 10 Famille et Windows 10 Pro sont concernés.

Les liens de téléchargement sont accessibles une fois l'achat terminé. Windows 10 Famille est affiché à 145 € et Windows 10 Pro à 259 €. La date butoir du 31 janvier prochain n'a aucune incidence sur les mises à jour de sécurité qui continueront comme prévu jusqu'au 14 janvier 2025.

Fin de l'achat d'une licence Windows 10 en ligne

L'annonce de Microsoft pour le 31 janvier prochain est spécifique à l'achat de licences Windows 10 par l'intermédiaire de son propre site. Au passage, Microsoft en profite pour glisser un lien qui aiguille vers une page consacrée à Windows 11.

Il existe des possibilités pour acheter des licences Windows 10 par l'intermédiaire de revendeur tiers, même si les stocks ne dureront pas. Au-delà de la question de l'achat d'une licence, il demeure bien évidemment toujours possible de créer des supports d'installation pour Windows 10 via l'outil mis à disposition et pour le téléchargement d'une copie du système d'exploitation.

En outre, Microsoft n'a jamais véritablement pris des mesures visant à empêcher l'installation de Windows 10 à l'aide de l'outil de création de support à télécharger et avec une clé de produit de Windows 7 ou Windows 8.1. Même si tout cela commence à sérieusement dater désormais.