Dans le canal Relase Preview, une build de Windows 10 en version 22H2 annonce des changements qui toucheront l'ensemble des utilisateurs via une mise à jour pour le deuxième mardi du mois de septembre.

Une nouveauté est le déploiement des badges de notification pour les comptes Microsoft sur le menu Démarrer. Il s'agira officiellement de permettre d'accéder rapidement aux notifications importantes en lien avec un compte.

Une telle mécanique est déjà connue sur Windows 11. Le cas échéant, l'affichage des notifications relatives au compte dans le menu Démarrer peut y être désactivé. Elles signalent par exemple la possibilité de sauvegarder des fichiers dans le cloud.

Pour les utilisateurs avec un compte local, des messages pourront par contre inviter à se connecter à un compte Microsoft pour de multiples raisons, tandis que d'autres aiguilleront vers l'utilisation gratuite de Microsoft 365.

Windows Backup pour Windows 10

D'autres nouveautés prévues avec Windows 10 pour le mois prochain sont une amélioration de la détection de la localisation, afin de proposer des informations plus pertinentes sur la météo et l'actualité, ainsi que l'ajout de l'application Windows Backup qui ne sera donc pas exclusive à Windows 11 23H2.

L'objectif principal est de sauvegarder rapidement un PC actuellement utilisé, puis le rendre prêt à être migré vers un nouveau PC.

Windows Backup comprend la sauvegarde dans le cloud des fichiers, des documents et des photos, les applications installées sur l'ancien PC et leur positionnement dans la barre des tâches ou le menu Démarrer, les paramètres divers et variés de Windows, des identifiants. Le Microsoft Store et OneDrive interviennent dans le processus.