Pour Windows 11, Microsoft planche sur des améliorations concernant l'expérience de sauvegarde et de restauration. Dans le cadre de la publication de Windows 11 Insider Preview Build 23466 (canal Dev), une application Windows Backup est introduite.

Selon le groupe de Redmond, Windows Backup s'inscrit dans le prolongement d'une fonctionnalité de restauration des applications annoncée l'année dernière… mais qui a pris du retard. Sur un nouvel appareil, le propos de cette dernière est d'aider à restaurer de manière automatique des applications précédemment installées à partir du Microsoft Store.

Avec l'application Windows Backup, il s'agit toujours de faciliter la transition vers un nouveau PC. L'objectif principal est de sauvegarder rapidement le PC actuellement utilisé, puis le rendre prêt à être migré vers un nouveau PC.

Retrouver au plus vite son environnement

Windows Backup comprend la sauvegarde dans le cloud des fichiers, des documents et des photos, les applications installées sur l'ancien PC et jusqu'à leur positionnement dans la barre des tâches ou le menu Démarrer, les paramètres divers et variés de Windows, des identifiants. Outre le Microsoft Store, OneDrive intervient dans le processus.

Pour les applications qui ne proviennent pas du Microsoft Store, la sauvegarde est un point d'interrogation. Par ailleurs, la capacité de stockage OneDrive va entrer en ligne de compte. Une manière de pousser vers un abonnement payant ?

Avec la build 23466, Microsoft souligne que tous les paramètres et types d'applications ne sont pas encore pris en charge. La sauvegarde d'un compte professionnel n'est pas non plus prise en charge.

Un volume de stockage Dev Drive

Parmi d'autres nouveautés et améliorations à l'essai, Windows 11 Insider Preview Build 23466 propose un nouveau type de volume de stockage Dev Drive. Basé sur le système de fichiers ReFS (Resilient File System), il doit répondre à des besoins pour les développeurs en matière de performances et de sécurité (hébergement du code source de projets, dossiers de travail et caches de paquets).

Dev Drive est associé à un nouveau mode de performance dans Microsoft Defender Antivirus. Selon Microsoft et par rapport à Windows 11 actuellement, Dev Drive permet d'améliorer de 30 % les temps d'opérations I/O (entrées/sorties) et pour des dépôts contenant des milliers de fichiers.

Pour la configuration d'un volume Dev Drive, il est possible de créer un espace de stockage libre d'un disque existant ou un disque virtuel VHD, VHDX. Un volume Dev Drive doit disposer d'au moins 50 Go et il est recommandé 8 Go ou plus de RAM pour l'appareil.