Des milliers d'administrateurs système s'arrachent actuellement les cheveux. Imaginez : vous payez (cher) pour le support étendu de Windows 10, et votre PC affiche fièrement "Votre version de Windows a atteint la fin du support". Une "plaisanterie de mauvais goût" selon un utilisateur ? Non, juste un bug confirmé ce 4 novembre par Microsoft. Un bug qui tombe pile au moment où l'entreprise pousse tout le monde vers Windows 11.

Quelles versions de Windows 10 sont concernées ?

Le problème touche spécifiquement les utilisateurs professionnels qui pensaient être tranquilles grâce à leur Support étendu (ESU). Le bug est apparu après l'installation des mises à jour d'octobre (comme KB5065426). Les versions affectées sont :

Windows 10 22H2 (Pro, Education, Enterprise) inscrites au programme ESU.

(Pro, Education, Enterprise) inscrites au programme ESU. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 .

. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021.

Pour ces deux dernières versions (LTSC), c'est une erreur flagrante : leur support officiel court jusqu'en 2027, voire 2032 pour l'IoT.

Les PC sont-ils toujours protégés ?

Heureusement, oui. C'est le seul point rassurant. Microsoft a confirmé que, malgré le message d'erreur alarmant, les PC concernés, y compris ceux sous Windows 10 LTSC, continuent de recevoir les mises à jour de sécurité. Le bug n'affecte "que" l'affichage dans les paramètres Windows Update.





Le problème, c'est que l'alerte ne disparaît pas et pousse agressivement les utilisateurs à installer Windows 11 ou, dans le pire des cas, à "recycler leur PC".

Comment corriger ce bug ?

Microsoft a déjà déployé un correctif côté serveur, qui devrait se propager automatiquement "sous 24 à 48 heures" sur les machines concernées. Mais pour les parcs d'entreprise gérés, l'attente n'est pas une option.





Pour les administrateurs système, la solution manuelle est d'utiliser le "Known Issue Rollback" (KIR). Il faut télécharger un correctif spécifique depuis le support de Microsoft et le déployer via une GPO. Un simple redémarrage est ensuite nécessaire. La firme de Redmond a promis qu'une future mise à jour Windows inclurait ce correctif de manière permanente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ce bug arrive-t-il maintenant ?

Le bug est apparu après les mises à jour d'octobre 2025. Il survient juste après la fin du support grand public de Windows 10 (le 14 octobre 2025), ce qui a amplifié la confusion et la panique chez les utilisateurs qui paient justement pour étendre ce support.

Mon PC personnel (Windows 10 Famille) est-il concerné ?

Non. Votre PC est réellement en fin de vie. Le bug ne touche que les éditions professionnelles (Pro, Enterprise, LTSC) qui sont éligibles au programme payant des Mises à Jour de Sécurité Étendues (ESU).

Que faire si je vois ce message ?

Si vous êtes un particulier, il y a de fortes chances que votre PC soit vraiment en fin de support. Si vous êtes en entreprise (LTSC ou ESU), votre PC reçoit toujours les mises à jour de sécurité. Vous pouvez attendre le correctif automatique de Microsoft ou contacter votre service informatique pour qu'il déploie le KIR.