Microsoft vient de publier ses chiffres trimestriels et ils sont plutôt bons. La division "Windows OEM et périphériques" est en croissance de 6%. Mais ce chiffre cache une réalité brutale : pendant que tous ses partenaires (HP, Dell, Lenovo) s'enrichissent en vendant des PC grâce à Windows, la propre gamme Surface de Microsoft est en chute libre.

Pourquoi les ventes de licences Windows explosent-elles ?

La poule aux œufs d'or de Microsoft, c'est son Windows. Les revenus des licences OEM (facturées aux fabricants) ont bondi de +18%. La raison est simple : l'arrêt du support de Windows 10 mi-octobre a déclenché un rush d'achats. Les entreprises et particuliers qui traînaient des pieds depuis des années ont enfin craqué pour renouveler leur parc.





Les fabricants de PC ont vendu "un nombre nettement supérieur d'appareils", et Microsoft encaisse sa marge colossale sur chaque machine. C'est le business model rêvé : vendre le logiciel, laisser les autres gérer le matériel.

Pourquoi les PC Surface sont-ils un échec ?

Si la division globale n'affiche "que" +6% de croissance malgré les +18% des licences, c'est que les ventes de matériel maison Surface s'effondrent. Microsoft le dit pudiquement : la croissance a été "partiellement freinée par le recul des ventes de son propre matériel".





La firme ne donne pas de chiffres précis pour Surface, masquant volontairement l'ampleur du désastre. Microsoft excelle à vendre Windows aux autres, mais échoue à vendre des PC Windows à son nom.

La nouvelle gamme ne change-t-elle rien ?

C'est le pire. Cet échec survient alors que les nouveaux Surface Pro 12 et Surface Laptop 7 (versions ARM avec Qualcomm et Intel 5G) viennent tout juste de sortir. Même ces lancements récents n'ont créé aucun rebond, face à la concurrence féroce de partenaires comme HP ou Dell.





Surface, censée être la "vitrine technologique" de Windows, n'a jamais vraiment trouvé son public, jugée trop chère face aux concurrents et au positionnement flou entre tablette et PC portable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une licence Windows OEM ?

C'est la licence que Microsoft vend aux fabricants (Original Equipment Manufacturer) comme Dell, HP ou Lenovo, qui l'installent ensuite sur les PC qu'ils vendent au public.

Pourquoi la fin de Windows 10 booste-t-elle les ventes ?

Depuis mi-octobre 2025, Windows 10 n'est plus supporté (sauf mises à jour de sécurité payantes). Les entreprises et utilisateurs qui ont besoin de sécurité sont donc forcés d'acheter de nouveaux PC compatibles avec Windows 11.

Les nouveaux Surface sont-ils mauvais ?

Pas nécessairement, mais ils sont chers et concurrencent directement les partenaires de Microsoft (HP, Dell...) qui proposent souvent des alternatives plus abordables. Les ventes ne décollent pas.