Le 14 octobre 2025 marquera la fin de support de Windows 10. Une date butoir qui est générale, à l'exception de certaines éditions LTSC (Long-Term Servicing Channel). Pour la suite, Microsoft a prévu un programme ESU (Extended Security Update) permettant de bénéficier de mises à jour de sécurité moyennant paiement.

Ce programme ESU couvre des mises à jour de sécurité critiques et importantes pour les PC équipés de Windows 10. Assujetti à un engagement annuel, il est renouvelable pour trois ans. Il vise essentiellement à donner peu plus de temps aux entreprises, organisations et professionnels pour un passage à Windows 11.

Microsoft précise désormais le tarif du programme ESU pour Windows 10 qui sera de 61 dollars par an et par appareil pour la première année. Ce tarif double la deuxième année supplémentaire et quadruple pour la troisième année.

En attendant l'annonce du prix pour les particuliers

Dans le cadre de solutions de gestion des mises à jour s'appuyant sur le cloud, une entreprise a la possibilité de bénéficier d'une réduction de prix d'environ 25 %, soit 45 $ par utilisateur et pour jusqu'à cinq appareils lors de la première année.

Microsoft indique en outre que les appareils Windows 10 accédant aux PC Cloud Windows 11 via Windows 365 recevront automatiquement les mises à jour de sécurité sans aucune étape supplémentaire. " La licence est incluse dans l'abonnement Windows 365 sans surcoût avec un engagement d'un an. "

Un point qui n'est pas encore abordé par Microsoft est le tarif pour les particuliers. C'est la grande nouveauté du programme ESU pour Windows 10. Auparavant, un tel programme n'était pas à destination du grand public.