Depuis le 14 octobre 2025, la page Windows 10 a été définitivement tournée, ou en tout cas, c'est officiellement la fin du support technique par Microsoft. Les appareils équipés de Windows 10 ne recevront plus de correctifs, ce qui augmente mécaniquement leur vulnérabilité face aux nouvelles cybermenaces.

Certes, la situation peut paraître confuse avec l'existence du programme ESU (Extended Security Update) comme bouée de secours et sa gratuité encadrée en Europe pendant un an pour les particuliers. Microsoft clarifie la situation pour la protection des appareils Windows 10 avec Defender qui ne sera pas abandonnée.

Que signifie la fin du support pour la sécurité du PC ?

Microsoft Defender continuera de recevoir des mises à jour de détection et de protection " dans la mesure du possible " sur Windows 10 et d'autres systèmes anciens. Microsoft fait ici allusion à la solution associée à Microsoft 365.

Si de nouvelles protections reposent sur des fonctionnalités absentes de Windows 10, elles ne seront évidemment pas efficaces. La sécurité est donc intrinsèquement moins robuste, mais elle reste supérieure à une absence totale de défense.

Pour les utilisateurs n'ayant pas la suite Defender complète, l'antivirus intégré continuera, lui, de recevoir des mises à jour dites de " security intelligence " jusqu'en octobre 2028. Une situation qui ne sera pas idéale du point de vue de la sécurité.

La recommandation principale de Microsoft

La position de Microsoft est sans surprise. Le groupe aiguille du côté d'une mise à niveau vers Windows 11, en tant que solution la plus sûre et la plus fiable pour les PC éligibles.

Microsoft insiste sur le fait que même avec les mises à jour de Defender, un appareil fonctionnant avec Windows 10 demeure plus vulnérable qu'un appareil équipé d'un système d'exploitation au support actif.