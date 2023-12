La date de fin de vie officielle pour le système d'exploitation Windows 10 est arrêtée au 14 octobre 2025. Selon le cabinet Canalys, cette décision laissera sur le carreau quelque 240 millions de PC qui ne sont pas éligibles à Windows 11 et deviendront des déchets électroniques.

" La plupart de ces 240 millions de PC, s'ils sont en bon état, pourraient au moins être recyclés, mais leur incompatibilité avec la dernière version de Windows réduit considérablement leur valeur pour la remise à neuf et la revente ", écrit Canalys.

Le cabinet ajoute que si de nombreux PC seront encore utilisables pendant des années après la fin de prise en charge de Windows 10 par Microsoft, l'absence de mises à jour de sécurité gratuites et continues sera un frein. Elle aboutira à une demande minime pour de tels appareils.

Même avec les mises à jour... payantes

En début de mois, Microsoft a surpris en annonçant la mise en place jusqu'en octobre 2028 d'un programme de mises à jour payantes Extended Security Updates pour Windows 10. Pour la première fois avec ce type de programme, il sera ouvert aux particuliers en plus des professionnels.

Le prix des ESU pour Windows 10 n'a pas encore été dévoilé. Il s'agit généralement d'un tarif annuel et par PC qui double chaque année supplémentaire.

" Bien que la fourniture d'un support étendu puisse prolonger la durée de vie des PC non éligibles à Windows 11, le coût de ces mises à jour de sécurité sera probablement un obstacle pour de nombreux utilisateurs ", estime Canalys. " L'option la plus rentable sera la migration vers des PC plus récents. "

Une pétition avant les ESU

Microsoft propose des mises à jour gratuites pendant tout de même plus de dix ans. Une prise de conscience est à attendre au niveau d'une meilleure adéquation entre la durée de vie du matériel et du logiciel. Est-ce véritablement possible tout en tenant compte des évolutions technologiques ?

La problématique pointée du doigt par Canalys n'est pas nouvelle. Avant l'annonce des ESU pour Windows 10, une pétition de Public Interest Research Group avait été lancée en ligne. Impliquée dans la protection des consommateurs et le droit à la réparation, l'organisation s'inquiète des déchets électroniques et des conséquences pour l'environnement.

" Ne jetez pas des millions d'ordinateurs. La décision de Microsoft de mettre fin au support de Windows 10 pourrait entraîner le plus grand nombre d'ordinateurs mis au rebut de tous les temps, et empêcher Microsoft d'atteindre des objectifs en matière de développement durable. "