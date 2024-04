" Un nouveau voyage avec Windows. " C'est l'intitulé d'un message en plein écran affiché par Microsoft pour des utilisateurs de Windows 10. Une invitation inopinée qui est diversement appréciée, d'autant que le message géant est susceptible de faire une réapparition s'il est ignoré.

" Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité en tant qu'utilisateur de Windows 10. Alors que la fin du support de Windows 10 approche, nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours sur PC. " Une douce attention qui se transforme bien évidemment en publicité pour Windows 11.

Sauf que le message s'adresse également aux ordinateurs qui ne sont tout simplement pas éligibles (officiellement) à une mise à niveau vers Windows 11. Un rappel est que des mises à jour sécurité seront assurées jusqu'au 14 octobre 2025.

Source image : Reddit - Woopinah9

Sans mentionner le programme ESU

L'effort de sensibilisation de Microsoft peut être louable, même si la manière pourra être vécue comme une gêne. Il sera en tout cas difficile de passer à côté et feindre l'ignorance. Cela étant, Microsoft omet une précision.

Après le 14 octobre 2025, un programme ESU (Extended Security Update) permettra de bénéficier de mises à jour de sécurité moyennant paiement. Le tarif a été dévoilé en début de mois pour les entreprises, organisations et professionnels.

Il en coûtera 61 dollars par an et par appareil pour la première année supplémentaire. Le tarif double la deuxième année supplémentaire et quadruple pour la troisième année en plus. Le grand public sera aussi concerné par ce programme ESU pour Windows 10, mais le prix (espérons moins dissuasif) n'a pas encore été communiqué. Dans un prochain message en plein écran ?