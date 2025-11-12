La fin de support de Windows 10 est effective depuis le 14 octobre dernier. Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer à Windows 11, le programme ESU (Extended Security Updates) est la seule option pour recevoir des correctifs de sécurité.

Or, l'assistant d'inscription rencontrait un échec critique qui a pu laisser sur le carreau des appareils potentiellement vulnérables de particuliers. Un bug problématique et anxiogène pour lequel Microsoft propose un correctif.

Une mise à jour KB5071959 salvatrice

" Cette mise à jour corrige un problème dans le processus d'inscription aux mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10, où l'assistant d'inscription pouvait échouer. Après l'application de cette mise à jour, les appareils grand public devraient pouvoir s'inscrire correctement à ESU à l'aide de l'assistant ", écrit Microsoft au sujet de la mise à jour référencée KB5071959.

Comment les utilisateurs doivent-ils procéder ?

Pour les utilisateurs de Windows 10 (édition grand public) concernés, Microsoft détaille la marche à suivre. Il faut d'abord se rendre dans les paramètres Windows Update et rechercher des mises à jour pour installer la mise à jour KB5071959. Un redémarrage sera nécessaire.

Une fois le système à jour, l'utilisateur doit exécuter l'assistant d'inscription ESU pour finaliser son adhésion. Enfin, un retour dans Windows Update pour une nouvelle vérification permettra de télécharger la dernière mise à jour de sécurité mensuelle (Patch Tuesday de novembre 2025).

Combien coûte le programme ESU ?

Le programme ESU n'est pas uniforme. Pour les entreprises, le coût est de 61 $ par appareil pour la première année, un montant qui augmente chaque année supplémentaire dans la limite de trois ans. Pour les particuliers utilisant Windows 10, le tarif est fixé à 30 $ pour uniquement un an.

Cependant, Microsoft propose plusieurs alternatives gratuites : l'utilisation de Microsoft Rewards (1 000 points), l'activation de Windows Backup, ou la simple connexion avec le compte Microsoft pour les utilisateurs en Europe.