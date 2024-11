À partir du 14 octobre 2025, le système d'exploitation Windows 10 ne proposera plus de support et ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Du moins, Microsoft mettra fin à la diffusion de mises à jour gratuites.

Le groupe de Redmond a en effet prévu un programme ESU (Extended Security Updates) qui permettra de bénéficier de mises à jour de sécurité au-delà de la date butoir du 14 octobre 2025, moyennant paiement. Une pratique qui n'est pas nouvelle (cela avait été le cas pour la fin de Windows 7, par exemple) et s'explique par une popularité toujours au rendez-vous de Windows 10.

La nouveauté est que pour la première fois, le programme ESU est ouvert aux particuliers, et pas seulement aux entreprises, organisations et professionnels afin de leur donner plus de temps pour une migration vers Windows 11.

Un prix de 30 $ pour les particuliers et pour une seule année

Du côté des professionnels, le tarif du programme ESU de Windows 10 était déjà connu, soit 61 dollars par an et par appareil pour la première année, puis le double la deuxième année supplémentaire et le quadruple pour la troisième année.

Jusqu'à présent, le prix à payer pour les particuliers était inconnu. Microsoft vient de le dévoiler et le fixe à 30 $. Hormis la différence de prix, un point important est que Microsoft n'octroie qu'une seule et unique année en plus pour les particuliers.

" Les ordinateurs inscrits continueront de recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes pour Windows 10. Toutefois, les nouvelles fonctionnalités, les correctifs de bugs et le support technique ne seront plus disponibles auprès de Microsoft. " Le groupe ajoute que les particuliers pourront s'inscrire au programme ESU vers la fin de support de Windows 10 en 2025.

Vous n'avez qu'à acheter un nouveau PC...

Évidemment, Microsoft pousse pour une adoption sans tarder de Windows 11. La principale difficulté touche les ordinateurs ne disposant pas de la configuration système minimale requise pour l'exécution de Windows 11. Il s'agit essentiellement de configurations d'avant 2018.

Ce n'est pas négligeable et cela se fait sentir dans les chiffres de Statcounter. Dans la famille Windows, la part de marché de Windows 10 est de 61 %, quand celle de Windows 11 est de 36 %. A priori, l'utilisation de Windows 10 devrait rester encore forte tout au long de l'année 2025 et au-delà… sans nécessairement d'inscription au programme ESU.

" Si vous constatez que votre PC Windows 10 actuel n'est pas éligible à la mise à niveau vers Windows 11, nous proposons un large éventail de choix de nouveaux PC que vous pouvez acheter ", écrit Microsoft.