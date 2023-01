Pour le déploiement de la version 22H2 de Windows 11, Microsoft a enclenché une nouvelle phase qui comprend la mise à jour automatique. Elle concerne les appareils équipés de la version 21H2 de Windows 11 avec les éditions Famille et Pro.

" Depuis Windows 10, nous aidons les utilisateurs à rester à jour et en sécurité avec les versions prises en charge de Windows grâce aux mises à jour automatiques. Nous utilisons la même approche pour Windows 11 afin de vous aider à rester protégé et productif ", écrit Microsoft.

L'annonce s'adresse aux particuliers et pour les entreprises avec des appareils non managés. La mise à jour automatique vers Windows 11 22H2 se fera de manière progressive, en commençant par les appareils ayant recours à la version 21H2 depuis le plus longtemps. Pour cette dernière, la fin de support est le 10 octobre 2023. Il y a donc de la marge.

L'adoption de Windows 11 progresse dans les entreprises

Lors de la publication des résultats de Microsoft pour le deuxième trimestre de son exercice 2023 décalé, Satya Nadella a déclaré que l'adoption de Windows 11 dans les entreprises " continue de croître en raison de sa proposition de valeur différenciée en matière de sécurité et de productivité. "

Le patron et président de Microsoft n'est toutefois pas entré dans les détails. Il a par contre souligné que sur les trois derniers mois de 2022, les ventes de PC ont diminué et sont revenues à des niveaux d'avant la pandémie. Cela n'affecterait pas le niveau d'utilisation de Windows.

" L'intensité de l'utilisation de Windows continue d'être supérieure à celle d'avant la pandémie, avec un temps passé par PC en hausse de près de 10 %. Les appareils actifs par mois ont également atteint un niveau record. "