Une semaine après l'annonce de la suppression de 10 000 postes, Microsoft publie ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice 2023 décalé. Il s'agit du dernier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de Redmond atteint 52,7 milliards de dollars, avec une progression de 2 % sur un an. La croissance n'est pas à deux chiffres comme habituellement et CNBC souligne qu'il s'agit de la croissance trimestrielle la plus faible enregistrée depuis 2016. Le bénéfice net trimestriel ressort à 16,4 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % sur un an.

La division Intelligent Cloud (produits serveurs et services cloud) enregistre un chiffre d'affaires de 21,5 milliards de dollars (+18 % sur un an). La division Productivité et entreprise (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Dynamics 365) est à 17 milliards de dollars de revenus (+7 % sur un an). La division Informatique plus personnelle (Windows, Surface, Gaming, Search) atteint 14,2 milliards (-19 %).

Windows, hardware et gaming en berne

Les revenus liés à Azure et autres services cloud se démarquent une nouvelle fois par le haut, même si la croissance (+31% sur un an) a tout de même aussi ralenti.

Les ventes de Windows (OEM) sont par contre en recul de 39 % sur un an, tout comme les revenus en rapport avec les appareils, ce qui comprend Surface. Une conséquence de la chute des ventes de PC qui va perdurer.

Malgré la période de fin d'année, les revenus tirés des ventes du matériel Xbox ont baissé de 13 %, tandis que c'est une baisse de 12 % pour le contenu et les services Xbox.

L'IA plus que jamais pour Microsoft

Dans ce contexte, Satya Nadella, le patron et président de Microsoft, réitère l'accent mis sur le cloud et l'intelligence artificielle.

" Le cloud de Microsoft transforme les modèles d'IA les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique. […] Nous nous engageons à aider nos clients à utiliser nos plateformes et nos outils pour faire plus avec moins aujourd'hui, et innover pour l'avenir dans la nouvelle ère de l'IA. "

Il y a quelques jours à peine, Microsoft a officialisé un investissement à plusieurs milliards de dollars dans OpenAI. Sur plusieurs années, il s'agirait de 10 milliards de dollars. Azure restera en outre le fournisseur de cloud exclusif d'OpenAI.