Dans un rappel, Microsoft souligne une date butoir pour non pas Windows 10, mais Windows 11. Avec la version 23H2 de Windows 11, le support pour les éditions Home et Pro prendra fin le 11 novembre 2025.

Cette annonce à moins de 30 jours de l'échéance fait suite à plusieurs alertes émises depuis le mois d'août. Elle doit inciter les particuliers et petites entreprises à planifier une mise à niveau pour obtenir des correctifs essentiels.

Les conséquences de la fin de support

L'arrêt du support signifie avant tout l'absence de nouvelles mises à jour de sécurité. " La mise à jour de sécurité mensuelle de novembre 2025 sera la dernière mise à jour disponible pour ces éditions de Windows 11 ", indique Microsoft.

" Après cette date, les appareils fonctionnant avec ces éditions ne recevront plus les mises à jour de sécurité et de preview mensuelles contenant des protections contre les dernières menaces de sécurité. "

Une telle situation expose les systèmes à des risques accrus en matière de cyberattaques, puisque les nouvelles failles découvertes ne seront plus corrigées. De quoi en faire des cibles de choix.

Les options de mise à niveau recommandées

Face à l'échéance du 11 novembre 2025, Microsoft recommande vivement, et sans surprise, de mettre à jour les appareils vers la dernière version de Windows 11.

Les utilisateurs sont ainsi invités à passer à Windows 11 version 24H2, voire la version 25H2 qui est disponible pour ceux ayant activé le paramètre " Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles ".

Pour la plupart des PC non gérés par un service IT, la mise à jour vers la 24H2 sera proposée automatiquement via Windows Update, bien que l'installation puisse être reportée par l'utilisateur.

Pas toutes les versions de 23H2 de Windows 11

La fin de service ne concerne que les éditions grand public. Comme l'explique Microsoft sur son tableau de bord des versions de Windows, les éditions Enterprise, Education et IoT Entreprise de Windows 11 23H2 profiteront d'un support étendu jusqu'en novembre 2026.

Cette distinction offre une année supplémentaire de répit aux parcs informatiques professionnels pour organiser leur transition.