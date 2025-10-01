Via Windows Update, c'est le coup d'envoi officiel de Microsoft pour la mise à jour annuelle de Windows 11. Une " Windows 11 2025 Update " ou version 25H2 de Windows 11 qui n'est pas synonyme d'un afflux de nouveautés majeures.

Elle est distribuée dans le cadre d'un " enablement package " (eKB) pour les appareils déjà équipés de la version 24H2, ce qui se traduira par une installation express. Ce sera par contre différent à partir de versions plus anciennes de Windows 11 comme la version 23H2.

Un accent sur la sécurité et des allègements

Plutôt que l'ajout de fonctionnalités visibles, Microsoft met l'accent sur la sécurité et l'optimisation. Le groupe de Redmond écrit que la version 25H2 intègre des " avancées significatives dans la détection des vulnérabilités au moment de la compilation et de l'exécution, associées à un codage sécurisé assisté par IA ".

La mise à jour s'inscrit dans l'initiative " Microsoft Secure Future ". Parallèlement, le système d'exploitation est allégé par la suppression de composants hérités et désormais jugés obsolètes. Par exemple, PowerShell 2.0 et l'outil en ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC).

Comment installer Windows 11 25H2 avec Windows Update ?

Le déploiement de la mise à jour est progressif. Pour l'obtenir dès maintenant, les utilisateurs de Windows 11 24H2 doivent activer l'option " Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles " dans les paramètres de Windows Update.

Le processus est rapide grâce au format eKB. Microsoft précise cependant qu'un blocage de sécurité peut être mis en place si une incompatibilité matérielle ou logicielle est détectée sur un appareil, retardant ainsi la proposition de mise à jour jusqu'à la résolution du problème. Les fameux bugs bloquants.

Il pourra être utile de garder un œil sur les pages d'aide dédiées... avec déjà deux problèmes signalés pour le passage à la version 25H2 de Windows 11. Ils étaient en réalité déjà connus avec la version 24H2.

Le début d'un nouveau cycle de support

La version 25H2 marque le début d'un nouveau cycle de support. Une réinitialisation du compteur pour un support par version qui est fonction des éditions de Windows.

Ce modèle signifie que les nouvelles fonctionnalités continueront d'arriver au fil de l'eau par l'intermédiaire des mises à jour mensuelles, tandis que les mises à jour annuelles consolident la plateforme.

À noter que pour les entreprises, cette version apporte le support du Wi-Fi 7 et donne aux administrateurs la possibilité de supprimer certaines applications préinstallées du Microsoft Store par le biais de Microsoft Intune ou des stratégies de groupe.