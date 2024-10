Pour la version 24H2 de Windows 11, Microsoft continue de confirmer de nouveaux bugs au gré des mises à niveau effectuées par les utilisateurs éligibles. Notamment en raison d'un environnement applicatif hétéroclite, c'est la démonstration qu'un programme comme Windows Insider ne peut pas tout. Des problèmes arrivent à passer entre les mailles du filet.

Un bug est à l'origine d'un BSOD et d'un message qui indique une erreur de gestion de la mémoire. Il se produit lors de l'exécution de l'application Voicemeeter (table de mixage virtuelle et gestion audio) de VB-Audio Software et en raison d'une incompatibilité avec un pilote.

Pour les appareils ayant recours à l'application Voicemeeter, le bug est désormais bloquant. Cela signifie que la mise à jour 2024 de Windows 11 ne leur sera plus proposée via Windows Update, le temps que l'éditeur concerné trouve une solution.

Deux autres bugs bloquants à résoudre

Dans l'entremise, Microsoft recommande de ne pas tenter une mise à jour manuelle vers la version 24h2. Cette recommandation de Microsoft vaut aussi pour deux bugs bloquants récemment confirmés.

Un bug touche des appareils ASUS, et en particulier les modèles d'ordinateurs portables X415KA et X515KA. En rapport avec la compatibilité de certains composants matériels de ces modèles, il a été identifié en collaboration avec ASUS.

Un autre bug se manifeste lors de l'utilisation d'une webcam intégrée, avec l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, y compris pour l'authentification s'appuyant sur Windows Hello. Microsoft n'entre pas plus dans les détails pour les configurations touchées...