Après une apparition sur les nouveaux ordinateurs Copilot+ PC en juin, la version 24H2 de Windows 11 est désormais annoncée pour tous les utilisateurs, même s'il s'agit d'un déploiement progressif comme à l'accoutumée. Par ailleurs, des nouveautés demeurent l'exclusivité des Copilot+ PC et parfois en preview (Recall, Click to Do, Live Captions, recherche Windows améliorée, Auto Super Resolution, Cocreator dans Paint…).

Lors de l'édition 2024 de sa conférence Build, Microsoft avait insisté sur une nouvelle architecture du système d'exploitation, avec essentiellement l'environnement d'exécution Windows Copilot Runtime. Ce dernier avait été présenté comme une révolution du type Win32 à son époque pour l'interface utilisateur graphique.

Windows Copilot Runtime doit faire de Windows la plateforme privilégiée pour le développement d'applications IA. Selon Microsoft, c'est une puissante capacité d'IA intégrée à chaque couche de Windows, tandis que Windows Copilot Runtime comprend plus de 40 modèles d'IA.

À attendre pour tous avec Windows 11 24H2

Le cas des Copilot+ PC à part, les apports de la mise à jour de Windows 11 2024 sont moins spectaculaires. Les principaux sont le support du Wi-Fi 7 et des améliorations pour la connexion des appareils Bluetooth Low Energy Audio, la possibilité de rejoindre et partager des réseaux Wi-Fi avec des codes QR, la prise en charge des fonds d'écran HDR (configuration d'images .jxr), un nouveau mode d'économie d'énergie qui réduit les performances système sur PC portable (pour économiser la batterie) et couvre le PC branché sur secteur.

À noter également, une nouvelle vue du menu déroulant des paramètres rapides dans la barre des tâches, la possibilité de créer des archives 7-zip et TAR directement dans l'Explorateur de fichiers qui profite de divers changements, la fonction Voice Clarity basée sur l'IA qui n'est plus exclusive aux appareils Surface pour améliorer la qualité audio dans les applications et jeux (Communications Signal Processing Mode).

Microsoft souligne par ailleurs l'ajout d'une commande Sudo pour Windows. Elle fait écho à la commande sudo (superuser do) sur Linux (exécution de commandes en tant qu'administrateur ou en tant qu'autre utilisateur). Rappelons en outre que des parties du noyau Windows ont été réécrites avec le langage de programmation Rust à mémoire sécurisée.

Un déploiement prudent

Pour le déploiement de la version 24H2 de Windows 11, il touchera d'abord les appareils ayant fait le choix de recevoir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Au cours des prochaines semaines, ce sera un déploiement par phases auprès des appareils éligibles par vagues.

" Nous adoptons une approche progressive dans le déploiement de cette mise à jour, en fonction des données qui indiquent que l'appareil est prêt et que l'expérience sera optimale ", indique Microsoft.