Pour l'installation de la version 24H2 de Windows 11 via Windows Update, c'est un blocage qui avait été mis en place par Microsoft dès le mois d'octobre 2024. Ayant pour origine une incompatibilité avec l'application Safe Exam Browser, il vient d'être retiré.

Microsoft indique que le problème a été résolu grâce à la mise à jour de l'application Safe Exam Browser en version 3.8 - ou ultérieure - qui devra donc être installée au préalable pour les appareils concernés.

C'est la fin de l'un des plus vieux bugs bloquants pour Windows 11 24H2. Elle intervient au moment de la phase ultime de la disponibilité générale de Windows 11 2024 Update pour les appareils éligibles.

Quand la mise à jour est forcée

Avec les éditions Famille et Pro de Windows 11 en version 23H2 et 22H2, la mise à jour automatique avait été initiée en début d'année. Depuis quelques jours, il faut y ajouter la version 21H2, du moins pour les appareils non gérés par les services IT des entreprises.

Pour ainsi dire, il n'est plus possible d'annuler la mise à jour 24H2 de Windows 11. Un contrôle peut seulement se faire sur l'heure de redémarrage ou un report.

Tous les bugs bloquants n'appartiennent pas encore au passé. Microsoft liste toujours un problème en rapport avec l'utilisation d'une webcam intégrée et l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, un problème avec des appareils équipés de Dirac Audio, l'application Easy Anti-Cheat et un pilote de SenseShield Technology.