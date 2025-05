Le déploiement de la version 24H2 de Windows 11 arrive à son terme. Microsoft signale la dernière phase de ce déploiement progressif via Windows Update dans Paramètres. Elle est synonyme de disponibilité générale.

« Si vous possédez un appareil Windows 10 ou Windows 11 éligible, vous pouvez rechercher la mise à jour en sélectionnant Paramètres, Windows Update, puis Rechercher des mises à jour. Si votre appareil est prêt pour la mise à jour, vous verrez l'option Télécharger et installer Windows 11, version 24H2. »

Une mise à jour forcée

Avec les éditions Famille et Pro de Windows 11 en version 23H2 et 22H2, la mise à jour automatique avait déjà été enclenchée en début d'année. Il faut désormais y ajouter la version 21H2, et toujours pour les appareils non gérés par les services IT des entreprises.

Peu de latitude pour les appareils ciblés, si ce n'est la possibilité de choisir l'heure de redémarrage ou de seulement reporter la mise à jour 24H2 de Windows 11, dont l'installation peut être relativement longue.

Pas la levée de tous les blocages

L'ultime phase dans le déploiement de la version 24H2 de Windows 11 ne signifie pas le retrait de mesures mises en place pour empêcher une installation sur des configurations problématiques. Des bugs bloquants persistent.

« Certains appareils peuvent temporairement ne pas afficher la mise à jour vers la version 24H2 si nous détectons une incompatibilité », souligne Microsoft.

Parmi les soucis toujours à régler, un problème en lien avec l'utilisation d'une webcam intégrée et l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, un problème avec des appareils équipés de Dirac Audio, les applications Safe Exam Browser et Easy Anti-Cheat, un pilote de SenseShield Technology.