Le déploiement de la mise à jour Windows 11 24H2 a été un vrai casse-tête pour des utilisateurs. Après des mois d'attente, Microsoft a finalement levé un blocage de compatibilité qui empêchait l'installation sur certains appareils. En cause, un problème logiciel lié à la caméra qui rendait plusieurs applications inutilisables.

Un bug paralysant enfin résolu

Une fois la version Windows 11 24H2 installée, des applications pouvaient se figer dès qu'elles faisaient appel aux fonctionnalités de détection de visage ou d'objet de la caméra intégrée. Cela concernait aussi bien l'application Caméra de base que des fonctions de sécurité comme la reconnaissance faciale de Windows Hello.

Microsoft avait officiellement reconnu le bug en octobre 2024. « Après l'installation de Windows 11, version 24H2, des appareils peuvent rencontrer des problèmes en utilisant la caméra intégrée dans des scénarios où les fonctions de détection d'objets ou de visages sont activées. »

Reprise du déploiement en douceur

Pour éviter de propager le problème, Microsoft avait mis en place un « safeguard hold » pour tous les modèles d'appareils concernés. Cette mesure de protection a été supprimée la semaine dernière et le retrait vient d'être officialisé.

Les appareils éligibles devraient ainsi voir apparaître la proposition de la version 24H2 de Windows 11 par le biais de Windows Update. Microsoft précise qu'un délai pouvant aller jusqu'à 48 heures est parfois nécessaire. Un simple redémarrage de l'ordinateur est susceptible d'accélérer le processus.

Encore des bugs bloquants

Cette levée de restriction ne signifie pas que tous les obstacles au déploiement de Windows 11 24H2 ont disparu. Microsoft a déjà retiré d'autres blocages, notamment un lié à des dysfonctionnements des casques et enceintes Bluetooth, ou plus récemment un bug audio avec Dirac Audio.

Cela étant, la mise à jour reste suspendue pour les PC utilisant certains pilotes pour Intel Smart Sound Technology (SST), ou encore des pilotes de SenseShield Technology.