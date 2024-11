Microsoft a décidé de lever un blocage mis en place pour empêcher l'upgrade vers la version 24H2 du système d'exploitation Windows 11. Il était en rapport avec une application spécifique pour laquelle un bug a été corrigé par l'éditeur.

À l'origine d'un BSOD et d'un message signalant une erreur de gestion de la mémoire, le problème concernait l'application Voicemeeter (table de mixage virtuelle et gestion audio) de VB-Audio Software et une incompatibilité avec un pilote vbvoicemeetervaio64_win10.sys.

La mesure de blocage n'est plus en vigueur pour les appareils éligibles à Windows 24H2 qui sont équipés d'une version 1.1.1.8, 2.1.1.8 ou 3.1.1.8 de Voicemeeter. Ce sont les dernières versions disponibles de l'application qui comprennent un pilote vbvoicemeetervaio64_win10.sys numéroté 3.3.09.6 ou plus.

D'autres bugs bloquants pour les malchanceux

Windows 11 24H2 fait l'objet d'un déploiement progressif. En outre, la levée du blocage impliquant Voicemeeter ne signifie pas nécessairement que la mise à jour du système d'exploitation sera proposée… il existe d'autres bugs bloquants qui n'ont toujours pas été corrigés.

Par exemple, aucune solution n'est pour le moment apportée au bug qui touche des modèles d'ordinateurs portables X415KA et X515KA d'ASUS, ni celui en lien avec l'utilisation d'une webcam intégrée et l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, dont pour l'authentification avec Windows Hello.

Il faut néanmoins souligner que la liste des bugs bloquants commence à se réduire depuis ce mois de novembre. Un autre souci pour des appareils avec des capteurs d'empreinte digitale n'est plus d'actualité.