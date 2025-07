Microsoft a officiellement mis fin au blocage qui empêchait l'installation de la mise à jour Windows 11 version 24H2 sur les PC utilisant certains jeux populaires. Ce problème, source de fameux écrans bleus de la mort, touchait une communauté de gamers, dont les adeptes de titres comme Fortnite.

La fin d'un casse-tête de plusieurs mois

Le problème a duré près de dix mois. Le blocage avait été mis en place par Microsoft fin septembre 2024, suite à la découverte d'une incompatibilité majeure.

En cause, le service Easy Anti-Cheat, un outil anti-triche qui entrait en conflit avec la version 24H2 de Windows 11 sur des configurations spécifiques, notamment celles équipées de processeurs Intel Alder Lake+ et de la plateforme vPro.

Au lancement d'un jeu, l'ordinateur plantait et affichait une erreur fatale « Memory_Management ». Le genre de bug qui a de quoi frustrer plus d'un joueur, en forçant à rester sur une version antérieure de Windows 11 pour pouvoir poursuivre des sessions sans interruption.

Microsoft déploie la solution, mais avec un avertissement

Après avoir publié un correctif hors cycle en juin (KB5063060), la firme de Redmond a finalement levé sa restriction le 24 juillet 2025. Les appareils concernés peuvent désormais installer la dernière version de Windows 11 via Windows Update.

Dans sa communication officielle, Microsoft précise tout de même : « Certains appareils peuvent afficher un avertissement indiquant qu'une version incompatible d'Easy Anti-Cheat est installée et qu'il est possible de la mettre à jour en lançant et en mettant à jour les jeux fréquemment utilisés. »

Pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement, il est conseillé de lancer ses jeux favoris afin que le logiciel anti-triche se mette à jour automatiquement.

D'autres blocages persistent pour la version 24H2

Cette levée de ce blocage est un grand pas en avant, mais le parcours de la version 24H2 de Windows 11 n'est pas encore un long fleuve tranquille. Lancée en octobre 2024 avec une liste conséquente de bugs connus, cette mouture du système d'exploitation conserve encore plusieurs bugs bloquants.

Des problèmes subsistent avec les pilotes Intel Smart Sound Technology, des applications utilisant la caméra qui peuvent se figer, ou encore des pertes de sortie audio sur les PC équipés de Dirac Audio. Microsoft continue de travailler à la résolution de ces soucis au long cours.