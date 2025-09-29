Après une longue attente, Microsoft a finalement supprimé une restriction de mise à jour de Windows 11. Les propriétaires de PC équipés de processeurs Intel Core de 11e génération peuvent désormais, pour la plupart, installer la version 24H2 de Windows 11.

Pour une diffusion via Windows Update, un blocage avait été mis en place afin d'éviter un bug critique provoquant des écrans bleus et lié à une incompatibilité avec les pilotes Intel Smart Sound Technology (SST).

L'origine du problème connue

Le conflit provenait de versions spécifiques des pilotes pour l'Intel Smart Sound Technology (SST), un processeur de signal numérique audio intégré.

Microsoft et Intel ont identifié que les appareils avec le fichier IntcAudioBus.sys en version 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152 étaient susceptibles de rencontrer " une erreur avec un écran bleu ".

Pour préserver l'expérience des utilisateurs, une mesure de protection, identifiable par l'ID 51876952, a été appliquée et empêchant la proposition de la mise à jour de Windows 11.

Comment résoudre ce bug pour installer la mise à jour ?

La solution est simple. Il est impératif de mettre à jour les pilotes audio Intel SST vers une version plus récente. Les versions idoines sont la version 10.29.00.5714 ou ultérieure, et la version 10.30.00.5714 ou ultérieure.

Microsoft précise que pour la plupart des utilisateurs, les pilotes mis à jour devraient être disponibles par le biais de Windows Update.

Que faire si la mise à jour n'est toujours pas proposée ?

Pour les utilisateurs les plus malchanceux, il n'est pas à écarter l'absence de la publication d'un pilote compatible pour une configuration matérielle spécifique de l'appareil.

Dans ce cas, il est recommandé de " contacter le fabricant de votre appareil (OEM) pour plus d'informations ".

À noter que ce mois-ci, Microsoft a enchaîné la levée d'une série de blocages de compatibilité pour Windows 11.