Dans le cadre du programme Windows 11 Insider Preview (Dev et Canary), Microsoft introduit une commande Sudo pour Windows (sudo.exe). Elle fait écho à la commande sudo (superuser do) connue sur Linux pour l'exécution de commandes en tant qu'administrateur ou en tant qu'autre utilisateur.

" Sudo pour Windows permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes élevées directement à partir de fenêtres de terminal non élevées ", écrit Microsoft. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle console avec des privilèges élevés (en tant qu'administrateur).

Cette nouveauté s'adresse essentiellement aux développeurs et aux amoureux de la ligne de commande. Disponible dans la build 26045 (et plus) de Windows 11, elle doit être activée dans l'application Windows Settings (Paramètres) sur la page consacrée aux fonctionnalités pour les développeurs.

Ce n'est pas le sudo de Linux

Microsoft précise qu'il ne s'agit pas d'un fork du projet sudo de Linux, ni d'un portage. Sudo pour Windows est une implémentation spécifique à Windows du concept sudo. " Certains éléments de l'expérience sudo Linux ne sont pas présents dans Sudo pour Windows, et vice versa. "

L'élévation d'un nouveau processus implique un passage obligé par la fonctionnalité de sécurité UAC (User Account Control) afin de protéger le système d'exploitation. Une première documentation concernant Sudo pour Windows a été mise en ligne.

Un dépôt de Sudo for Windows est par ailleurs disponible sur GitHub. C'est un projet de Microsoft mené sous l'égide de l'Open Source.

Copilot pour le Bloc-notes

Toujours dans les canaux Dev et Canary, Microsoft déploie pour les Windows Insiders des mises à jour de l'outil Capture d'écran (Snipping Tool) et du Bloc-notes (Notepad).

Après une capture, Snipping Tool se dote de davantage de possibilités d'édition, dont la création de rectangles, cercles, flèches et autres formes pour annoter une image. Avec un choix de couleur, une forme peut être redimensionnée ou déplacée. Une suppression se fait avec la gomme.

Pour Notepad, une fonctionnalité est en rapport avec le compagnon d'IA Copilot dans Windows, dès lors que celui est disponible. " Vous pouvez demander à Copilot de vous aider à expliquer des logs, des bouts de code ou tout autre contenu sélectionné directement dans Notepad. "