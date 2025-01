La version 24H2 de Windows 11 est considérée comme une mise à jour majeure du système d'exploitation. Microsoft a réécrit des parties du noyau Windows avec le langage de programmation Rust, et a par exemple introduit l'environnement d'exécution Windows Copilot Runtime pour le développement d'applications IA.

Pour son déploiement via Windows Update, Microsoft annonce avoir atteint une nouvelle étape. « Les appareils éligibles exécutant les éditions Famille et Pro de Windows 11, versions 23H2 et 22H2, seront progressivement mis à jour vers la version 24H2. »

Il est ainsi précisé une mise à jour automatique qui ne concerne que les appareils non gérés par les services IT des entreprises. Pour les appareils ciblés, il y a peu de latitude, si ce n'est la possibilité de choisir l'heure de redémarrage ou de seulement reporter la mise à jour. En soulignant que l'installation peut être relativement longue.

Pas la fin des bugs bloquants

La nouvelle phase dans le déploiement de la version 24H2 de Windows 11 ne signifie pas pour autant le retrait de mesures mises en place pour empêcher une installation sur des configurations problématiques.

Des incompatibilités qui sont à l'origine de bugs bloquants. Microsoft dresse une liste des problèmes connus avec d'éventuelles résolutions ou solutions d'atténuation apportées.

La mise à jour automatique de la version 24H2 de Windows 11 est déclenchée plus tôt que la version 23H2 en son temps. C'est à souligner compte tenu du fait que contrairement à la version 24H2, la version 23H2 reprenait le même code base que la version précédente de Windows 11.