La version 24H2 de Windows 11 est l'occasion pour Microsoft d'introduire des mises à jour cumulatives de point de contrôle. Les différentiels binaires dans les mises à jour cumulatives sont générés par rapport à la version des binaires dans le dernier checkpoint. Le but est d'avoir des différentiels plus petits et plus rapides à appliquer.

Dans un billet de blog, Microsoft souligne plus globalement diverses améliorations pour la manière d'installer les mises à jour mensuelles. Elles aboutissent à une réduction du temps d'installation, du temps de redémarrage et même de la charge CPU pour Windows Update.

Au jeu des comparaisons

Pour étayer ses dires, Microsoft met en avant une comparaison avec une configuration Windows 11 22H2 (édition Entreprise) dans une machine virtuelle qui reçoit une mise à jour mensuelle de février à mars 2024, ainsi que par rapport à un appareil non mis à jour depuis 18 mois pour l'installation de cette mise à jour mensuelle (et cumulative).

Les deux tests montrent que la nouvelle version de Windows 11 peut installer les mises à jour mensuelles de 43,6 % à 45,6 % plus vite et avec une utilisation CPU réduite de 15,3 % à 25 %. Le temps de redémarrage est pour sa part de 33,5 % à 39,7 % plus rapide. Les résultats seraient similaires par rapport à Windows 11 23H2 qui s'appuie sur l'ancienne pile de maintenance.

Parmi les améliorations clés, Microsoft indique un traitement en parallèle des manifestes des composants, une optimisation de la lecture et de l'analyse des manifestes, une utilisation dynamique de la RAM pour stocker le cache des manifestes.

Des mises à jour de fonctionnalité moins lourdes

Au-delà des mises à jour mensuelles, la taille des mises à jour de fonctionnalité de Windows 11 est réduite d'environ 200 Mo pour certains appareils. Une réduction de taille qui découle du téléchargement conditionnel des applications de Microsoft, y compris pour le navigateur Microsoft Edge.

Seules les versions des applications installées ayant besoin d'une mise à jour sont téléchargées. Avant la mise à jour de fonctionnalité, elles peuvent avoir été mises à jour via le Microsoft Store.