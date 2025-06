En suivant de près le programme Windows Insider, c'était un secret de Polichinelle. Pas de Windows 12 et la prochaine version majeure du système d'exploitation Windows sera Windows 11 en version 25H2 pour le deuxième semestre de cette année.

Microsoft officialise en bonne et due forme la mouture 25H2 de Windows 11 et s'attarde pour le moment sur la méthode d'installation qui promet d'être rapide pour les utilisateurs de la version actuelle de Windows 11 qui est estampillée 24H2.

Une mise à jour éclair grâce à une base commune

Oubliez les longues minutes… voire plus passées à attendre la fin d'une mise à jour majeure. La transition de la version 24H2 vers la version 25H2 sera d'une grande simplicité. La raison est que les deux versions partagent la même base de code, la même architecture.

Ce n'est donc pas une réinstallation complète du système, comme cela a pu être le cas lors du passage de la 23H2 à la 24H2 de Windows 11. À la place, Microsoft utilise un paquet d'activation (eKB ; enablement package), un petit fichier qui une fois installé ne demande qu'un unique redémarrage pour activer les nouveautés.

Microsoft parle d'un processus « feature updates via servicing » et l'expérience doit ainsi tendre vers celle d'une mise à jour mensuelle classique.

Des nouveautés livrées en sommeil

Les nouvelles fonctionnalités développées pour la version 25H2 sont en réalité intégrées progressivement aux mises à jour mensuelles de la version 24H2. Sauf qu'elles sont dans un état « dormant » (disabled).

« Quand le nouveau code est complet, nous l'incluons dans les LCU (ndlr : Latest Cumulative Updates) mensuelles pour Windows 11 version 24H2 dans un état désactivé », explique Microsoft dans un billet de blog. Le paquet d'activation eKB ne fait alors que réveiller des fonctionnalités déjà présentes.

« Lorsque vous redémarrez l'appareil, les nouvelles fonctionnalités sont activées et vous êtes officiellement sur Windows 11 en version 25H2. »

Quid de la compatibilité et du support ?

Puisque le cœur du système ne change pas, les applications et périphériques qui fonctionnent sur la 24H2 ne devraient poser aucun problème sur la version 25H2 de Windows 11. En conséquence, les tests de compatibilité pour les entreprises s'en trouvent notamment simplifiés.

Pour les utilisateurs de versions antérieures (23H2 et plus anciennes), la procédure reste par contre plus classique, par le biais d'un processus de mise à jour complet. Microsoft précise que le passage à la version 25H2 réinitialisera le cycle de support, soit 24 mois pour les éditions Famille et Pro, et 36 mois pour les éditions Entreprise et Éducation.

La version 25H2 de Windows 11 coïncidera à peu près avec la fin de toutes les mises à jour pour Windows 10, sauf adhésion au programme ESU (Extended Security Updates) pour les mises à jour de sécurité.