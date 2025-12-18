Le mois dernier, Microsoft a officialisé Windows 11 26H1 en publiant Windows 11 Insider Preview Build 28000 dans le canal Canary pour les Windows Insiders. Une officialisation accompagnée d'un avertissement : " 26H1 n'est pas une mise à jour de fonctionnalités pour la version 25H2 et n'inclut que des changements de plateforme pour supporter du silicium spécifique. "

L'avertissement fait probablement écho aux puces ARM de la famille Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Pour autant, l'installation peut également se faire sur des PC x86.

Désormais, c'est une build 28020.1362 (KB5073095) qui est proposée dans le canal Canary. Elle accueille des nouveautés ayant d'abord fait leur apparition dans les autres canaux Dev et Beta, alors qu'il n'était pas fait mention de Windows 11 26H1 à l'époque.

Des améliorations pour les Copilot+ PC

Avec plusieurs améliorations ciblées, les possesseurs de PC Copilot+ sont les principaux bénéficiaires de cette build. La fonctionnalité " Click to Do " a été repensée avec un menu contextuel au design épuré, facilitant l'accès aux actions courantes comme Copier, Enregistrer ou Partager. Ce menu apparaîtra automatiquement lorsqu'une grande image ou un tableau est détecté à l'écran.

L'agent IA dans les Paramètres a aussi été optimisé. Il permet de modifier plus rapidement les réglages depuis la recherche ou par le biais des recommandations. Par exemple, une action est proposée pour les paramètres récemment modifiés.

Les effets Windows Studio, qui utilisent l'IA pour améliorer la qualité de la caméra, sont désormais compatibles avec des caméras externes et plus seulement avec les caméras intégrées des ordinateurs portables compatibles.

Une expérience utilisateur générale optimisée

L'Explorateur de fichiers reçoit une mise à jour de son mode sombre. Microsoft a amélioré la cohérence visuelle pour des actions clés telles que les boîtes de dialogue de copie, de déplacement et de suppression, ainsi que pour les barres de progression.

Pour les utilisateurs de comptes professionnels ou scolaires (Entra ID), le survol d'un fichier dans l'Accueil de l'Explorateur affiche des actions rapides comme " Ouvrir l'emplacement du fichier " et " Demander à Copilot ". L'Europe n'est toutefois pas concernée.

Pour les joueurs sur des appareils tels que l'ASUS ROG Ally et ROG Ally X, l'expérience plein écran est étendue et offre une interface de type console via l'application Xbox. Ce mode " améliore les performances en minimisant les tâches en arrière-plan, pour que le gameplay reste fluide et réactif ".

D'autres ajustements incluent le déplacement de paramètres du clavier de l'ancien Panneau de configuration vers l'application Paramètres moderne, et une meilleure gestion du rétroéclairage des claviers compatibles.

D'autres changements avec le build

La fonctionnalité Drag Tray prend en charge le partage de plusieurs fichiers et suggère des applications plus pertinentes. Une nouvelle section Appareils mobiles dans les Paramètres permet de gérer directement le téléphone depuis le PC.

Pour les amateurs de personnalisation, Windows Spotlight sur le bureau ajoute des options " En savoir plus sur cet arrière-plan " et " Arrière-plan suivant " dans le menu contextuel.

Microsoft a par ailleurs corrigé des bugs. Parmi les correctifs, la résolution d'un problème où l'Explorateur de fichiers pouvait ne plus répondre à l'ouverture de l'Accueil, des Paramètres instables en naviguant dans la section " Réseau et Internet ", l'option " Mettre à jour et arrêter " qui n'éteignait pas le PC.